Первый случай заражения в Барселоне. Стало известно, кто подхватил вирус

В испанской «Барселоне» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников клуба.

Заболел один из скаутов испанского клуба Андре Кюри, который работал по южноамериканскому рынку.

Сейчас он находится в Сан-Паулу (Бразилия) со своей женой. У них зафиксированы симптомы болезни, небольшая лихорадка и дискомфорт, однако необходимости в госпитализации нет.

В свое время Кюри занимался трансферами Неймара, Паулинью, Артура и других латиноамериканских игроков.

Считается, что Кюри был заражен во время поездки в Порту-Алегри, потому что президент «Интернасьоналя» из Порту-Алегри, Марсело Медейрос, уже был ранее заражен этой болезнью, как он сам подтвердил в Твиттере.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube.