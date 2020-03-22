Первый случай заражения в Барселоне. Стало известно, кто подхватил вирус

В испанской «Барселоне» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников клуба.

Заболел один из скаутов испанского клуба Андре Кюри, который работал по южноамериканскому рынку.

Сейчас он находится в Сан-Паулу (Бразилия) со своей женой. У них зафиксированы симптомы болезни, небольшая лихорадка и дискомфорт, однако необходимости в госпитализации нет.

В свое время Кюри занимался трансферами Неймара, Паулинью, Артура и других латиноамериканских игроков.

Считается, что Кюри был заражен во время поездки в Порту-Алегри, потому что президент «Интернасьоналя» из Порту-Алегри, Марсело Медейрос, уже был ранее заражен этой болезнью, как он сам подтвердил в Твиттере.