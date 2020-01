Ливерпуль установил уникальный рекорд для топ-5 европейских чемпионатов

В центральном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Тем самым, «Ливерпуль» установил уникальный рекорд топ-5 европейских чемпионатов. Впервые в истории команда выиграла 20 стартовых матчей из 21 поединка.

Напомним, единственный гол на 37-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино.

❗ - RECORD @LFC are the first team ever in Europe's top-5 leagues to win 20 of its opening 21 matches of a league season. #TOTLIV #LFC