Ливерпуль установил уникальный рекорд для топ-5 европейских чемпионатов

В центральном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Тем самым, «Ливерпуль» установил уникальный рекорд топ-5 европейских чемпионатов. Впервые в истории команда выиграла 20 стартовых матчей из 21 поединка.
Напомним, единственный гол на 37-й минуте забил бразилец Роберто Фирмино.
❗ - RECORD @LFC are the first team ever in Europe's top-5 leagues to win 20 of its opening 21 matches of a league season. #TOTLIV #LFC— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 11, 2020
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Источник — Sport.ua
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