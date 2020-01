ВИДЕО. Пока вратарь ловил ворон! Как Кроос забил прямым ударом с углового

Сегодня, 8 января, «Валенсия» встречается с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

На 15-й минуте Тони Кроос забил прямым ударого с углового, счет стал 1:0 в пользу мадридского клуба.

Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia 😍🔥pic.twitter.com/JlVDld6y8B