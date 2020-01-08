ВИДЕО. Пока вратарь ловил ворон! Как Кроос забил прямым ударом с углового

Сегодня, 8 января, «Валенсия» встречается с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.
На 15-й минуте Тони Кроос забил прямым ударого с углового, счет стал 1:0 в пользу мадридского клуба.
Kroos tricky “Olympic goal” Vs Valencia pic.twitter.com/5Ikv1q5v8X— RM Play ▶️ (@RMPIay) January 8, 2020
Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia 😍🔥pic.twitter.com/JlVDld6y8B— Goal HQ (@goalhq_) January 8, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.