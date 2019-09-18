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Юрий САПРОНОВ: «Свитолиной надо заняться коленом, вплоть до операции»

Элина Свитолина не смогла завершить матч против чешки Марии Боузковой

  • 18.09.2019 22:47
  • 1592 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий САПРОНОВ: «Свитолиной надо заняться коленом, вплоть до операции»
© Twitter. Элина Свитолина
Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов прокомментировал поражение Элины Свитолиной на турнире в китайском Гаунчжоу из-за снятия в связи с травмой:
 
«Элина Свитолина не смогла завершить матч против чешки Марии Боузковой в Гуанчжоу. Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления. Я не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубаи, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа физио и врачей дала возможность Элине продолжать играть сезон. Считаю его успешным, ибо впервые в карьере есть два полуфинала Шлемов – Wimbledon и US Open. 
 
Элина сейчас 3-я в мире в текущем рейтинге и 9-я в рейтинге года на итоговый чемпионат WTA, который пройдет в ближайшие 5 лет в китайском Шенчьжэне, на границе с Гонконгом. Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков сгорит, если она не попадет на итоговый.
 
Осталось два крутых по очкам турнира: Ухань и Пекин. Я бы не играл эти два турнира и забил бы на итоговый. Занимался бы предметно коленом. Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет, вся карьера впереди. 3,5 месяца до Австралиан Опен. Здоровья тебе, Элина. Мудрости и взвешенности в принятии решений».
 

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Источник — Facebook.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 19.09.2019 00:02
    0
    С приводу травми:сезон закінчувати потрібно було ще до ЮС Оупен, а не грати сь і тренеруватись на уколах, що тепер може аукнутись рецидивом
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 19.09.2019 00:00
    0
    Stanislav Matusevych, 18.09.2019 23:07
    Усе вірно, але особисто я б одразу планував інший розклад. Взагалі не грати після ЮСО до Уханя. Там та в Пекіні викластись на повну, а далі дивитися, що вийшло б з очками та коліном і робити висновки.
    А так Еліна сама себе вбила двома матчами за день у Чженчжоу. І часу на відновлення вже нема. Ну, що тепер казати: що зроблено, те зроблено.
    Пора вже знати, спецу в лапках що цей Інтернешіоналі Еліна грала як обов'язковий, адже раз в сезоні гравець топ 10зобовязвний грати Інтернешіоналі, правила ніхто невідміняв
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.09.2019 23:40
    -1
    По идее, она должна выступать дальше, даже на уколах. Деньги нужны сегодня, а завтра неизвестно что будет... Жизнь такая короткая, для чего оставлять на завтра, то что можно заработать сегодня.
    Ссылка
    vital
      vital, 18.09.2019 23:27
    +1
    Не диванним експертам когось у чомусь звинувачувати...
    Еліні побажання здоров'я і хай травми не заважають їй демонструвати свою найкращу гру.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 18.09.2019 23:07
    +1
    Усе вірно, але особисто я б одразу планував інший розклад. Взагалі не грати після ЮСО до Уханя. Там та в Пекіні викластись на повну, а далі дивитися, що вийшло б з очками та коліном і робити висновки.
    А так Еліна сама себе вбила двома матчами за день у Чженчжоу. І часу на відновлення вже нема. Ну, що тепер казати: що зроблено, те зроблено.
    Ссылка
    vital
      vital, 18.09.2019 23:27
    +1
    Не диванним експертам когось у чомусь звинувачувати...
    Еліні побажання здоров'я і хай травми не заважають їй демонструвати свою найкращу гру.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.09.2019 23:07
    +1
    Усе вірно, але особисто я б одразу планував інший розклад. Взагалі не грати після ЮСО до Уханя. Там та в Пекіні викластись на повну, а далі дивитися, що вийшло б з очками та коліном і робити висновки.
    А так Еліна сама себе вбила двома матчами за день у Чженчжоу. І часу на відновлення вже нема. Ну, що тепер казати: що зроблено, те зроблено.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 19.09.2019 00:02
    0
    С приводу травми:сезон закінчувати потрібно було ще до ЮС Оупен, а не грати сь і тренеруватись на уколах, що тепер може аукнутись рецидивом
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 19.09.2019 00:00
    0
    Stanislav Matusevych, 18.09.2019 23:07
    Усе вірно, але особисто я б одразу планував інший розклад. Взагалі не грати після ЮСО до Уханя. Там та в Пекіні викластись на повну, а далі дивитися, що вийшло б з очками та коліном і робити висновки.
    А так Еліна сама себе вбила двома матчами за день у Чженчжоу. І часу на відновлення вже нема. Ну, що тепер казати: що зроблено, те зроблено.
    Пора вже знати, спецу в лапках що цей Інтернешіоналі Еліна грала як обов'язковий, адже раз в сезоні гравець топ 10зобовязвний грати Інтернешіоналі, правила ніхто невідміняв
    Ссылка
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