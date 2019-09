Юрий САПРОНОВ: «Свитолиной надо заняться коленом, вплоть до операции»

«Элина Свитолина не смогла завершить матч против чешки Марии Боузковой в Гуанчжоу. Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления. Я не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубаи, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа физио и врачей дала возможность Элине продолжать играть сезон. Считаю его успешным, ибо впервые в карьере есть два полуфинала Шлемов – Wimbledon и US Open.

Элина сейчас 3-я в мире в текущем рейтинге и 9-я в рейтинге года на итоговый чемпионат WTA, который пройдет в ближайшие 5 лет в китайском Шенчьжэне, на границе с Гонконгом. Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков сгорит, если она не попадет на итоговый.

Осталось два крутых по очкам турнира: Ухань и Пекин. Я бы не играл эти два турнира и забил бы на итоговый. Занимался бы предметно коленом. Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет, вся карьера впереди. 3,5 месяца до Австралиан Опен. Здоровья тебе, Элина. Мудрости и взвешенности в принятии решений».

Elina did all she could today but unfortunately was forced to retire due to injury to her knee 😢Wish @ElinaSvitolina a speedy recovery 🙏#FamEli (📹:WTA) pic.twitter.com/47pDNvei1C