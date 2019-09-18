Гуанчжоу. Свитолина снялась с матча против Боузковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) проиграла поединок второго круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу.

Во втором сете матча против Марии Боузковой из Чехии (№63 WTA) украинка снялась из-за травмы колена.

Гуанчжоу. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 4:6, 3:4 (отказ)

В первом сете чешская теннисистка выглядела более убедительной. На своей подаче Боузкова ни разу не дала украинке выиграть хотя бы 2 очка, а сама частенько доходила до брейкпоинтов. Судьба партии решилась в затяжном десятом гейме, во время которого Элина не реализовала три геймбола, после чего Мария с первого же сетбола оформила победу в партии.

Во втором сете Свитолина повела 2:0, быстро проиграла 3 гейма и в скорости была вынуждена обратиться за помощью к физио. Украинка взяла медицинский тайм-аут, сыграла еще два гейма и приняла решение сняться с матча.

Элина сохранит свое место в рейтинге WTA, а в Чемпионской гонке будет на 9-й или 10-й позиции, все зависит от выступления Кики Бертенс.

Боузкова в 1/4 финала сыграет против Анны Блинковой (Россия) или Александры Крунич (Сербия).