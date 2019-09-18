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Гуанчжоу. Свитолина снялась с матча против Боузковой

Украинка не смогла доиграть поединок из-за травмы колена

  • 18.09.2019 17:32
  • 2830 просмотров
  • 12 комментариев
Гуанчжоу. Свитолина снялась с матча против Боузковой
© US Open. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) проиграла поединок второго круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу. 
 
Во втором сете матча против Марии Боузковой из Чехии (№63 WTA) украинка снялась из-за травмы колена.
 
Гуанчжоу. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Боузкова (Чехия)  – 4:6, 3:4 (отказ)
 
В первом сете чешская теннисистка выглядела более убедительной. На своей подаче Боузкова ни разу не дала украинке выиграть хотя бы 2 очка, а сама частенько доходила до брейкпоинтов. Судьба партии решилась в затяжном десятом гейме, во время которого Элина не реализовала три геймбола, после чего Мария с первого же сетбола оформила победу в партии.
 
Во втором сете Свитолина повела 2:0, быстро проиграла 3 гейма и в скорости была вынуждена обратиться за помощью к физио. Украинка взяла медицинский тайм-аут, сыграла еще два гейма и приняла решение сняться с матча. 
 
Элина сохранит свое место в рейтинге WTA, а в Чемпионской гонке будет на 9-й или 10-й позиции, все зависит от выступления Кики Бертенс.
 
Боузкова в 1/4 финала сыграет против Анны Блинковой (Россия) или Александры Крунич (Сербия).
 
Отметим, что для чешки эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере. В 2019 году она уже обыгрывала двух теннисисток из первой десятки (Халеп и Стивенс в Торонто), а также брала сет в матче против Серены Уильямс.

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Ва Са
      Ва Са, 18.09.2019 18:04
    0
    Penalty, 18.09.2019 17:58
    Очень жаль. Надеюсь она успеет подготовится к Кубку Кремля....Здоровья !!!!!
    Нечего ей в той паРаше делать , так же как и Даяне . . Пускай лучше лечит колено . Играть надо для вменяемой публики ,, кацапская вата же , сюда не входит .
    Ссылка
    Penalty
    online
      Penalty, 18.09.2019 17:58
    -3
    Очень жаль. Надеюсь она успеет подготовится к Кубку Кремля....Здоровья !!!!!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.09.2019 17:55
    0
    Піпець коментарі. Що вам Світоліна зробила? Травмувалась, жалко. Надіємся на наступний сезон буде тільки сильніша.
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 18.09.2019 17:55
    0
    Думаю два премьера она завалит..На итоговом ее не будет.
    Ссылка
    Oleksyi Gorupovych
    online
      Oleksyi Gorupovych, 18.09.2019 17:48
    -2
    Шкода, що з травмою грала Еліна. Азіатські турніри йдуть один за одним. Є ймовірність, що прийдеться достроково завершувати сезон. Все залежатиме від характеру травми та швидкого відновлення Еліни. Будемо надіятись на краще.
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 18.09.2019 17:48
    -2
    Драпай с того Китая вшивого
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.09.2019 17:45
    -7
    dudigo78, 18.09.2019 17:43
    Я вас прошу, з коліном у неї хронічні проблеми, а знятись вона ще в першому матчі могла, але там все було дуже просто. Попереду вирішальні турніри, тому ніхто не збирався тут довго затримуватись. Інтерншнли це для другого, третього ешелонів. Буде Еліна готова за декілька днів. Вважайте що сьогодні треба було так зіграти
    Стратег, яких мало
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 18.09.2019 17:43
    +4
    Ukrop, 18.09.2019 17:39
    Ну что,дорогие мои Элинадрочеры, помните как вы восхищались силой духа,физическими возможностями и несгибаемым характером в игре с Младенович? И как я говорил,что всего этого не надо и лучше бы она снялась с той игры? Кушайте теперь.
    А Свитолиной быстрее восстановиться от травмы и ума побольше
    Я вас прошу, з коліном у неї хронічні проблеми, а знятись вона ще в першому матчі могла, але там все було дуже просто. Попереду вирішальні турніри, тому ніхто не збирався тут довго затримуватись. Інтерншнли це для другого, третього ешелонів. Буде Еліна готова за декілька днів. Вважайте що сьогодні треба було так зіграти
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.09.2019 17:41
    +1
    Olexandr Olexandrov, 18.09.2019 17:39
    Та хоч перша, вона не людина? Не може травмуватися?
    Навіщо з травмою грати? Щоб гірше було?
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    Olexandr Olexandrov, 18.09.2019 17:39
    +4
    GeloN83, 18.09.2019 17:37
    Третя ракетка світу...
    Та хоч перша, вона не людина? Не може травмуватися?
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 18.09.2019 17:39
    -9
    Ну что,дорогие мои Элинадрочеры, помните как вы восхищались силой духа,физическими возможностями и несгибаемым характером в игре с Младенович? И как я говорил,что всего этого не надо и лучше бы она снялась с той игры? Кушайте теперь.
    А Свитолиной быстрее восстановиться от травмы и ума побольше
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.09.2019 17:37
    -10
    Третя ракетка світу...
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 18.09.2019 17:43
    +4
    Ukrop, 18.09.2019 17:39
    Ну что,дорогие мои Элинадрочеры, помните как вы восхищались силой духа,физическими возможностями и несгибаемым характером в игре с Младенович? И как я говорил,что всего этого не надо и лучше бы она снялась с той игры? Кушайте теперь.
    А Свитолиной быстрее восстановиться от травмы и ума побольше
    Я вас прошу, з коліном у неї хронічні проблеми, а знятись вона ще в першому матчі могла, але там все було дуже просто. Попереду вирішальні турніри, тому ніхто не збирався тут довго затримуватись. Інтерншнли це для другого, третього ешелонів. Буде Еліна готова за декілька днів. Вважайте що сьогодні треба було так зіграти
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    Olexandr Olexandrov, 18.09.2019 17:39
    +4
    GeloN83, 18.09.2019 17:37
    Третя ракетка світу...
    Та хоч перша, вона не людина? Не може травмуватися?
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 18.09.2019 17:41
    +1
    Olexandr Olexandrov, 18.09.2019 17:39
    Та хоч перша, вона не людина? Не може травмуватися?
    Навіщо з травмою грати? Щоб гірше було?
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 18.09.2019 18:04
    0
    Penalty, 18.09.2019 17:58
    Очень жаль. Надеюсь она успеет подготовится к Кубку Кремля....Здоровья !!!!!
    Нечего ей в той паРаше делать , так же как и Даяне . . Пускай лучше лечит колено . Играть надо для вменяемой публики ,, кацапская вата же , сюда не входит .
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 18.09.2019 17:55
    0
    Піпець коментарі. Що вам Світоліна зробила? Травмувалась, жалко. Надіємся на наступний сезон буде тільки сильніша.
    Ссылка
    Евгений Корчагин
      Евгений Корчагин, 18.09.2019 17:55
    0
    Думаю два премьера она завалит..На итоговом ее не будет.
    Ссылка
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