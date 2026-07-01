Дубль Мбаппе, гол Холанда, Зинченко покинул Аякс, Свитолина проиграла дерби
Главные новости за 30 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 июня.
1A. Очередной дубль Мбаппе. Франция разгромила Швецию на мундиале
Подопечные Дешама решили задачу выхода в 1/8 финала ЧМ-2026
1B. Норвежский характер. Гол в конце игры принес победу над Кот-д’Ивуаром
Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала благодаря удару Холанда
1C. Успех хозяев мундиаля. Мексика переиграла Эквадор в 1/16 финала ЧМ
Команда Агирре вышла в 1/8 финала на домашнем турнире
2. Подготовка к еврокубкам. Игроки ЛНЗ отгрузили 6 мячей австрийскому Штурму
Хет-трик для черкасской команды оформил ганский форвард Марк Ассинор
3. Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией
У луганской команды голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожний
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
Защитник сборной Украины провел два матча за амстердамский клуб
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, который провел в клубе 10 лет
Голкипер Денис Игнатенко покинул столичную команду
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Португальский форвард Гонсалу Рамуш сменил ПСЖ на Милан
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман покинул пост наставника сборной Нидерландов
63-летний специалист попрощался с фанатами
6. Международный календарь УЕФА 2026/27. Окно в три недели для Лиги наций
Сборная Украины в Лиге наций сыграет с Венгрией, Грузией и Сев. Ирландией
7A. Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона-2026
Элина уступила Дарье в двух сетах
7B. Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне-2026
Ангелина уступила Камилле Рахимовой в трех сетах
7C. Стародубцева проиграла матч стартового раунда на Уимблдоне-2026
Юлия уступила Анне Блинковой в трех сетах
7D. Костюк разгромила соперницу из Аргентины и вышла во второй раунд
Марта обыграла Надю Подороску в двух сетах на Уимблдоне
8. Украина обыграла Польшу и сохранила шансы на выход в плей-офф ЧЕ U-22
Сине-желтая волейбольная команда обыграла действующего чемпиона
9. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри проведет бой с боксером, которого победил Кличко
Соперником британского боксера станет Мариуш Вах из Польши
10. Карпаты распродались на 10 миллионов евро. А что с амбициями?
О трансферной работе зелено-белых в летнее межсезонье
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