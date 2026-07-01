Дубль Мбаппе, гол Холанда, Зинченко покинул Аякс, Свитолина проиграла дерби

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 июня.

1A. Очередной дубль Мбаппе. Франция разгромила Швецию на мундиале

Подопечные Дешама решили задачу выхода в 1/8 финала ЧМ-2026

1B. Норвежский характер. Гол в конце игры принес победу над Кот-д’Ивуаром

Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала благодаря удару Холанда

1C. Успех хозяев мундиаля. Мексика переиграла Эквадор в 1/16 финала ЧМ

Команда Агирре вышла в 1/8 финала на домашнем турнире

2. Подготовка к еврокубкам. Игроки ЛНЗ отгрузили 6 мячей австрийскому Штурму

Хет-трик для черкасской команды оформил ганский форвард Марк Ассинор

3. Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией

У луганской команды голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожний

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента

Защитник сборной Украины провел два матча за амстердамский клуб

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, который провел в клубе 10 лет

Голкипер Денис Игнатенко покинул столичную команду

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Португальский форвард Гонсалу Рамуш сменил ПСЖ на Милан

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман покинул пост наставника сборной Нидерландов

63-летний специалист попрощался с фанатами

6. Международный календарь УЕФА 2026/27. Окно в три недели для Лиги наций

Сборная Украины в Лиге наций сыграет с Венгрией, Грузией и Сев. Ирландией

7A. Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона-2026

Элина уступила Дарье в двух сетах

7B. Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне-2026

Ангелина уступила Камилле Рахимовой в трех сетах

7C. Стародубцева проиграла матч стартового раунда на Уимблдоне-2026

Юлия уступила Анне Блинковой в трех сетах

7D. Костюк разгромила соперницу из Аргентины и вышла во второй раунд

Марта обыграла Надю Подороску в двух сетах на Уимблдоне

8. Украина обыграла Польшу и сохранила шансы на выход в плей-офф ЧЕ U-22

Сине-желтая волейбольная команда обыграла действующего чемпиона

9. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри проведет бой с боксером, которого победил Кличко

Соперником британского боксера станет Мариуш Вах из Польши

10. Карпаты распродались на 10 миллионов евро. А что с амбициями?

О трансферной работе зелено-белых в летнее межсезонье