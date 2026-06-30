ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Гонсалу Рамуш сменил ПСЖ на Милан
Клуб Серии A Милан объявил о переходе форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Португальский игрок подписал контракт до лета 2031 года.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за нападающего 75 миллионов евро с учетом всех бонусов. Это с запасом трансферный рекорд Милана.
Ранее трансферным рекордом был переход Рафаэля Леау за 49,5 млн евро.
25-летний Рамуш в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 45 матчах.
Летом новым тренером Милана стал португальский специалист Рубен Аморим.
No introduction needed 🇵🇹— AC Milan (@acmilan) June 30, 2026
Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6
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