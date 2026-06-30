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Италия
30 июня 2026, 17:59 | Обновлено 30 июня 2026, 18:35
3495
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Гонсалу Рамуш сменил ПСЖ на Милан

30 июня 2026, 17:59 | Обновлено 30 июня 2026, 18:35
3495
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш
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Клуб Серии A Милан объявил о переходе форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Португальский игрок подписал контракт до лета 2031 года.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за нападающего 75 миллионов евро с учетом всех бонусов. Это с запасом трансферный рекорд Милана.

Ранее трансферным рекордом был переход Рафаэля Леау за 49,5 млн евро.

25-летний Рамуш в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 45 матчах.

Летом новым тренером Милана стал португальский специалист Рубен Аморим.

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Гонсалу Рамуш Милан ПСЖ трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
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