ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Клуб Серии A Милан объявил о переходе форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Португальский игрок подписал контракт до лета 2031 года.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за нападающего 75 миллионов евро с учетом всех бонусов. Это с запасом трансферный рекорд Милана.

Ранее трансферным рекордом был переход Рафаэля Леау за 49,5 млн евро.

25-летний Рамуш в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 45 матчах.

Летом новым тренером Милана стал португальский специалист Рубен Аморим.