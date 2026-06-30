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Чемпионат мира
30 июня 2026, 21:59 | Обновлено 30 июня 2026, 22:47
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Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром

Норвегия в тяжелом матче добывает победу.

30 июня 2026, 21:59 | Обновлено 30 июня 2026, 22:47
3055
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Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром
Fotballandslaget
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В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Кот-д’Ивуара встречалась с Норвегией. И это была как раз та вывеска, где статус фаворита заранее лучше было оставить за дверью. С одной стороны – Норвегия с парой суперзвезд, способных решить эпизод из ничего. С другой – Кот-д’Ивуар, команда мощная, цепкая, физически крепкая и собранная, с футболистами, которые умеют не только бороться, но и взрывать игру индивидуальным мастерством.

Это был не матч, который сразу хватает зрителя за горло. Скорее наоборот – первые минуты напоминали осторожную шахматную партию, где соперники долго разглядывали друг друга через центр поля, проверяли слабые места и не спешили бросать в бой главные козыри. Темп никто не взвинчивал, риска было минимум, а острота поначалу существовала только в теории.

Кот-д’Ивуар больше пытался давить стандартами. Ивуарийцы раз за разом зарабатывали угловые, будто собирались продавить Норвегию не идеей, а количеством. За первый тайм у африканской команды набралось сразу девять корнеров, но в какой-то момент это стало похоже на одно и то же упражнение: подача в штрафную, прыжок, вынос, новая попытка. Рослые норвежские защитники спокойно снимали верх, не позволяя сопернику превратить эти стандарты во что-то действительно опасное.

Первый тайм тек плавно и вязко. Были подходы, были намеки, были ситуации, которые могли стать моментами, но так и оставались только заготовками. Настоящего огня не было почти до самой концовки тайма. А потом случилось то, ради чего футбол и смотрят.

На 39-й минуте Антонио Нуса получил мяч на линии штрафной площади. Вроде бы ничего смертельного для обороны Кот-д’Ивуара: защитник рядом, пространство ограничено, момент нужно еще создать. Но Нуса сделал все сам. Он качнул соперника, убрал мяч под удобную ногу и почти без замаха закрутил его в дальнюю девятку. Это был удар не силы, а чистого футбольного вдохновения. Мяч ушел в угол так красиво, будто кто-то заранее нарисовал траекторию кистью.

Гол получился шедевральным. Холодный, точный, внезапный. Как молния в небе, которое до этого казалось абсолютно спокойным.

После этого Норвегия заметно ожила. Скандинавы словно почувствовали, что матч можно брать. В их игре появилась уверенность, кураж, внутренний рывок. Уже через несколько минут Эрлинг Холанд мог удваивать преимущество. После подачи с правого фланга Серлот сбросил мяч на форварда, и тот бил с нескольких метров, но не сумел как следует поймать мяч. Удар получился недостаточно сильным, и защитник успел спасти Кот-д’Ивуар.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Норвегии. Игра в целом была равной, но один эпизод индивидуального гения Нусы стал той самой тонкой линией, которая разделила соперников.

А вот после перерыва матч наконец раскрылся по-настоящему.

Кот-д’Ивуар вышел из раздевалки уже без осторожности. Теперь команде нужно было спасаться, и это сразу чувствовалось в каждом движении. Африканцы добавили в агрессии, быстрее двигали мяч, смелее шли вперед и перестали играть так, будто у них еще есть вечность впереди.

Уже в начале второго тайма Пепе получил великолепный шанс. Он оказался на ударной позиции в нескольких метрах от ворот и, по сути, расстреливал Нюланда. Но угол был острым, а голкипер Норвегии занял почти идеальную позицию. Удар пришелся прямо во вратаря, и Норвегия выстояла.

Через десять минут уже скандинавы могли закрывать матч. После опасной атаки мяч фактически летел в пустые ворота, но вышедший на замену Диалло успел вынести его с линии. Этот эпизод оставил Кот-д’Ивуар в игре. И, как оказалось, именно Диалло вскоре должен был стать главным героем ивуарийского рывка.

Амад получил мяч на правом фланге после передачи от Пепе. Казалось, ситуация не обещает ничего сверхъестественного: впереди защитники, зона закрывается, нужно искать продолжение. Но Диалло решил иначе. Он пошел в дриблинг, обыграл двоих соперников и выдал момент настоящей футбольной магии. Его удар стал не просто голом, а произведением искусства – мощным, дерзким, ярким. Мяч влетел в ворота, а счет стал 1:1.

Это был ответ уровня гола Нусы. Если Норвегия в первом тайме выстрелила индивидуальным шедевром, то Кот-д’Ивуар после перерыва ответил тем же языком. Два гола – два украшения матча. Два эпизода, которые спокойно могут попасть в подборку лучших мячей всего турнира.

После этого казалось, что команды снова могут закрыться. Плей-офф, ничейный счет, цена ошибки огромна. В таких матчах часто все уходит в дополнительное время, где уже решают нервы, усталость и случай. Но этот чемпионат мира будто живет по своим законам. Здесь концовки снова и снова превращаются в отдельный жанр – с драмой, внезапными развязками и поздними ударами по сердцу.

Так случилось и на этот раз.

Норвегия перехватила инициативу в решающий отрезок. Вышедший на замену Оскар Бобб выдал отличную передачу в штрафную площадь на Берга. Тот оказался между несколькими защитниками, но сумел протолкнуть мяч дальше – туда, где такие форварды, как Холанд, живут не ногами, а инстинктом.

Эрлинг почти весь матч был в тени. Он не разрывал оборону, не собирал вокруг себя прожекторы, не превращал игру в собственное шоу. Но великие нападающие тем и опасны: им не нужно десять моментов. Иногда им хватает одного вдоха, одного касания, одной трещины в обороне.

Холанд дождался своего шанса и спокойно покатил мяч мимо вратаря. Без суеты, без лишней красоты, без театра. Просто хищник почувствовал кровь – и сделал свое дело. 2:1.

Кот-д’Ивуар не сдался. В концовке африканская команда пошла на последний штурм, уже без оглядки на риск. За минуту до конца ивуарийцы заработали штрафной примерно в 30 метрах от ворот. Дистанция была сложной, ситуация – почти последней. Казалось, логичнее будет подать, загрузить мяч в штрафную, попробовать выиграть верх. Тем более Нюланд выставил стенку всего из нескольких игроков.

Но Диалло решился на прямой удар.

И это почти стало еще одним чудом.

Мяч полетел идеально – в верхний угол, туда, куда не достают руками, а только мечтой. Стадион уже будто задержал дыхание. Но Нюланд совершил прыжок, который вполне может стать главным сейвом его карьеры. Голкипер Норвегии взмыл в воздух и кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Он вытащил удар прямо из девятки, спасая не просто ворота – спасая победу, матч и дорогу своей команды дальше по турниру.

Последний угловой Кот-д’Ивуара уже не принес опасности. Финальный свисток зафиксировал тяжелую, нервную, выстраданную победу Норвегии – 2:1.

Кот-д’Ивуар покидает турнир с высоко поднятой головой. Команда дала настоящий бой, не развалилась после пропущенного мяча, нашла в себе силы вернуться в игру и до последних секунд держала Норвегию у края пропасти. Диалло стал символом этого сопротивления: спасение с линии, шедевральный гол и почти идеальный штрафной в самой концовке.

Но в плей-офф часто побеждает не тот, кто красивее страдает, а тот, кто лучше использует свои моменты. Норвегия забила дважды, выжила в ключевых эпизодах и показала характер команды, которая умеет терпеть, ждать и бить в нужную секунду.

Впереди у скандинавов – 1/8 финала и встреча с Бразилией. А значит, дальше будет еще жарче.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

Голы: Диалло, 74 - Нуса, 39, Холанд, 86.

Предупреждение: Нуса, 45.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Дуэ, Сангаре, Диоманде, Улаи (Диалло, 60), Кессье, Пепе (Диаките, 87), Бонни (Вахи, 60)

Запасные: Дингра, Вахи, Гессан, Гиагон, Диаките, Диалло, Диоманде, Коне, Лафон, Н'Дика, Опери, Сери, Синго, Туре, Фофана

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Геггем, Айер, Педерсен (Аурснес, 83), Берг, Берге, Эдегор, Нуса (Шельдеруп, 71), Серлот (Бобб, 71), Холанд

Запасные: Аурснес, Бьоркан, Бобб, Гауге, Эстигор, Лангос, Ларсен, Оскгор, Риерсон, Селвик, Тангвик, Торсбю, Торстведт, Фальхенер, Шельдеруп

Стадион: AT&T Stadium (Арлингтон)

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 18
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Красивая команда! Удачи викингам в дальнейшем!
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+6
уффф....хоч тут Європа не підкачала...
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+4
Найкращий матч чемпiонату. Iвуарiйцям респект, норгам удачi проти бразильцiв, там буде складнiше
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+3
Симпатична команда! Успіхів норвежцям і надалі!
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+2
Хз..Норвежці, звичайно, красені, але далі....вони поїдуть додому.
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+1
Для норвежців 1/8 це вже історичний успіх. Може Бразилію і не пройдуть, але явно цей чемпіонат для них можна назвати вдалим
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Дуже прикро за івуарійців. Гра була рівна, але захист зіграв не переконливо.
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0
Голланд на две головы выше клопа Месси. Попрошу этот факт занести в протокол игр ЧМ!
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0
Може iм вдасьця трахнути пiтерських кудесникiв шкiряного м'яча? Було б непогано.. 
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0
Вікінги кажись пару раз вже обігрували Бразилію,як кажуть *той любить трійцю*.А лідерам треба бути більш зібраними Серлот сьогодні є питання,та й Холанд так собі,повезло що так приймав м*яч але ж скаже що так задумано.
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0
Рюрики отправили собирателей костей на берег.
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0
Педриньям будет опа, такого игрока с аурой как у Холланда у них нет, их лучшему игроку Вини Жуниру только бутсы можно завязывать для норвежца
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0
Від Нуса⚽ і Діалло⚽ - голи-красені🤩🤩 Можна по десять разів переглядати. Холанд просто замкнув, але приніс Вікінгам путівку в 1/8, з чим їх і вітаємо!🎉🇳🇴
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Может когда то и сборная Украины будет играть с позиции силы как Дивуар Марокко а не автобусом  иначе будет только участников 
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0
Желаю норвежцам уверенно пройти бразильцев 👏👏
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-1
Шкода, що Бразилії слідом за японцями випадають норвежці, адже і самураям, і вікінгам також симпатизую, але далі знову пройде лише один...
🇧🇷🔥🇳🇴 - мега-крута битва!
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-1
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