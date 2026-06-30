Кот-д'Ивуар – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира
В 1/16 финала чемпионата мира сборная Кот-д’Ивуара сыграет против Норвегии. Начало встречи во вторник в 20:00
Ивуарийцы достаточно уверенно прошли групповой этап. Команда обыграла Эквадор и Кюрасао, а единственное поражение потерпела от Германии. Этого хватило, чтобы спокойно выйти в плей-офф и подойти к первой игре на вылет с понятным настроем: теперь права на ошибку уже нет.
Норвегия также добралась до плей-офф без особых проблем. Сначала скандинавы победили Ирак и Сенегал, фактически решив задачу выхода из группы. А вот матч против Франции получился куда более спорным. Норвежцы вышли резервным составом и откровенно пожертвовали игрой, чтобы попасть в более удобную часть сетки.
Сработает ли этот расчет - большой вопрос. Возможно, команда просто грамотно распределила силы перед плей-офф. А возможно, футбольный бог такие вещи не прощает. Кот-д’Ивуар точно постарается наказать соперника за слишком хитрый план.
Главная интрига матча - противостояние мощи и дисциплины. У ивуарийцев есть физика, скорость и характер, у Норвегии - Холанд, который способен решить эпизод даже в самом тяжелом матче. Но в плей-офф уже мало просто быть фаворитом на бумаге. Здесь нужно доказывать статус на поле.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кот-д’Ивуар – Норвегия, за которой можно следить на украинской версии сайта.
20:00
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