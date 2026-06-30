Уимблдон30 июня 2026, 17:49 |
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Марта Костюк – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026
30 июня 2026, 17:49 |
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30 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) начнет выступления на Уимблдоне-2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Аргентины Нади Подороски (WTA 574). Поединок начнется ориентировочно в 18:45 по Киеву.
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Это будет первое очное противостяние соперниц.
Победительница поединка во втром круге встретится либо с Юлией Стародубцевой, либо с Анной Блинковой.
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