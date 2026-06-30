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  4. Марта Костюк – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
30 июня 2026, 17:49 |
821
0

Марта Костюк – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026

30 июня 2026, 17:49 |
821
0
Марта Костюк – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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30 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) начнет выступления на Уимблдоне-2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Аргентины Нади Подороски (WTA 574). Поединок начнется ориентировочно в 18:45 по Киеву.

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Это будет первое очное противостяние соперниц.

Победительница поединка во втром круге встретится либо с Юлией Стародубцевой, либо с Анной Блинковой.

📺 Видеотрансляция

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Надя Подороска Марта Костюк смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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