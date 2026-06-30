30 июня состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч прошёл на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне и завершился со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

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Победу норвежцам принёс гол Холанда на 86-й минуте.

Далее Норвегия сыграет с Бразилией.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 30 июня

Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Холанд, 86

ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.

ГОЛ, 1:1! Амад Диалло, 74 мин.