Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2. Холанд снова герой. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Кот-д'Ивуар
30.06.2026 20:00 – FT 1 : 2
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:17 |
1849
0

Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2. Холанд снова герой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

30 июня 2026, 22:17 |
1849
0
Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2. Холанд снова герой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июня состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч прошёл на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне и завершился со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу норвежцам принёс гол Холанда на 86-й минуте.

Далее Норвегия сыграет с Бразилией.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 30 июня
Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Холанд, 86

ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.

ГОЛ, 1:1! Амад Диалло, 74 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия), асcист Патрик Берг.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), асcист Николя Пепе.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия), асcист Мартин Эдегор.
По теме:
Невероятная голевая серия Холанда продолжается. Сколько матчей подряд?
Нуса стал самым молодым автором гола сборной Норвегии на ЧМ и ЧЕ
Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром
сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Норвегии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Антонио Нуса
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30 июня 2026, 09:32 7
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
Футбол | 30 июня 2026, 21:02 0
Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»

Президент – о сложностях трансферов в условиях войны

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30.06.2026, 07:32
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Теннис | 30.06.2026, 19:54
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 12
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 7
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем