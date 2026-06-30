Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2. Холанд снова герой. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
30 июня состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.
Матч прошёл на стадионе «AT&T Стадиум» в Арлингтоне и завершился со счётом 2:1 в пользу норвежцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу норвежцам принёс гол Холанда на 86-й минуте.
Далее Норвегия сыграет с Бразилией.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 30 июня
Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Холанд, 86
ГОЛ, 0:1! Антонио Нуса, 39 мин.
ГОЛ, 1:1! Амад Диалло, 74 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»
Президент – о сложностях трансферов в условиях войны