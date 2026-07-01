ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента

Защитник сборной Украины Александр Зинченко официально покинул нидерландский «Аякс», в составе которого выступал с февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Опытный 29-летний футболист получил статус свободного агента. Амстердамский клуб прекратил сотрудничество не только с украинцем – команду покинули защитник Такехиро Томиясу и вратарь Витезслав Ярош.

«Мы хотели бы поблагодарить Витезслава, Такехиро и Александра за их преданность и вклад в клуб, и пожелать им всяческих успехов на следующем этапе их карьеры», – сообщил «Аякс».

Зинченко перебрался в чемпионат Нидерландов из лондонского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения сезона 2025/26.

В амстердамском клубе защитник провел всего два матча, суммарно сыграв 26 минут. Украинец не выходил на поле с 8 февраля из-за травмы и перенесенной операции.