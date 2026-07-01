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Чемпионат мира
01 июля 2026, 00:25 | Обновлено 01 июля 2026, 00:36
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман покинул пост наставника сборной Нидерландов

63-летний специалист попрощался с фанатами в социальных сетях

01 июля 2026, 00:25 | Обновлено 01 июля 2026, 00:36
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рональд Куман покинул пост наставника сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман
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63-летний специалист Рональд Куман покинул пост наставника сборной Нидерландов.

30 июня нидерландцы проиграли команде Марокко в 1/16 финала чемпионата мира 2026 в серии послематчевых пенальти.

«Прошлой ночью я принял решение завершить свой период работы в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Оглядываясь на свою карьеру, я прежде всего чувствую гордость и благодарность. Мне выпала честь работать в Витессе, Аяксе, Бенфике, ПСВ, Валенсии, АЗ Алкмаар, Фейеноорде, Саутгемптоне, Эвертоне, Барселоне и, конечно, дважды – в сборной Нидерландов. Это клубы и люди, которые сформировали меня и подарили воспоминания, которыми я буду дорожить всю жизнь.

Именно поэтому мне больно, что мой путь в сборной завершается именно так. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором смогли бы войти в историю. Этого не произошло. И никто не разочарован сильнее, чем я. Как главный тренер, ты несешь эту ответственность. Я всегда это чувствовал и всегда буду чувствовать.

Последние годы также вновь напомнили мне, что в жизни есть вещи важнее футбола. Футбол был всей моей жизнью, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, проходит через тяжелую борьбу, твой взгляд на многое меняется. Моя жена Бартина, несмотря на собственную болезнь, каждый день поддерживала и подбадривала меня, чтобы я довел свою работу в сборной до конца. Это говорит о невероятной силе. Я благодарен ей больше, чем когда-либо смогу выразить словами.

Я хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне довелось работать. Ваша самоотдача, характер и доверие мотивировали меня каждый день. Спасибо также моему штабу, всем сотрудникам за кулисами и клубам, в которых мне довелось работать. Но прежде всего – спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в трудные моменты. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды в роли главного тренера.

Я ухожу со смешанными чувствами. Конечно, мне хотелось завершить свою работу в сборной титулом чемпиона мира. Эта мечта, к сожалению, так и осталась несбывшейся. Но сильнее всего во мне чувство гордости. Гордости за всё, что футбол мне дал, за людей, которых я встретил, и за то, что мне удалось превратить своё главное увлечение в профессию.

Спасибо за все эти годы доверия, критики, поддержки, разочарований, успехов и...»

Куман работал в сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год, и с 2023 по 2026. Лучшим достижением команды при Кумане является финал Лиги наций в сезоне 2018/19.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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