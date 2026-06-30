Международный календарь УЕФА 2026/27. Окно в три недели для Лиги наций

Осенью 2026 года состоятся матчи группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27.

Обнародован полный международный календарь УЕФА на сезон 2026/27.

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Сборная Украины будет выступать в группе 2 Дивизиона B с командами Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.

Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

Интересная особенность сезона – матчи Лиги наций пройдут в необычном формате: 6 туров в два окна. Международная пауза в сентябре-октябре продлится почти 3 недели (туры 1–4), а вторая пауза в середине ноября будет обычной (туры 5–6).

В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Расписание матчей Лиги наций B2

🔹 Тур 1: 24–26 сентября 2026: Венгрия – Украина, Грузия – Северная Ирландия (25.09)

🔹 Тур 2: 27–29 сентября 2026: Грузия – Украина, Северная Ирландия – Венгрия (28.09)

🔹 Тур 3: 1–3 октября 2026: Украина – Северная Ирландия, Венгрия – Грузия (02.10)

🔹 Тур 4: 4–6 октября 2026: Украина – Венгрия, Северная Ирландия – Грузия (05.10)

🔹 Тур 5: ​​12–14 ноября 2026: Северная Ирландия – Украина, Грузия – Венгрия (14.11)

🔹 Тур 6: 15–17 ноября 2026: Украина – Грузия, Венгрия – Северная Ирландия (17.11)

Международный календарь УЕФА на сезон 2026/27

Лиги наций УЕФА 2026/27

Дивизион A

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Дивизион B

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B2: Венгрия, Украина , Грузия, Северная Ирландия

, Грузия, Северная Ирландия Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Дивизион C

Группа C1: Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино

Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия

Группа C3: Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова

Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург

Дивизион D