Международный календарь УЕФА 2026/27. Окно в три недели для Лиги наций
Сборная Украины в Лиге наций сыграет с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией
Осенью 2026 года состоятся матчи группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27.
Обнародован полный международный календарь УЕФА на сезон 2026/27.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины будет выступать в группе 2 Дивизиона B с командами Венгрии, Грузии, Северной Ирландии.
Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.
Интересная особенность сезона – матчи Лиги наций пройдут в необычном формате: 6 туров в два окна. Международная пауза в сентябре-октябре продлится почти 3 недели (туры 1–4), а вторая пауза в середине ноября будет обычной (туры 5–6).
В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.
Расписание матчей Лиги наций B2
🔹 Тур 1: 24–26 сентября 2026: Венгрия – Украина, Грузия – Северная Ирландия (25.09)
🔹 Тур 2: 27–29 сентября 2026: Грузия – Украина, Северная Ирландия – Венгрия (28.09)
🔹 Тур 3: 1–3 октября 2026: Украина – Северная Ирландия, Венгрия – Грузия (02.10)
🔹 Тур 4: 4–6 октября 2026: Украина – Венгрия, Северная Ирландия – Грузия (05.10)
🔹 Тур 5: 12–14 ноября 2026: Северная Ирландия – Украина, Грузия – Венгрия (14.11)
🔹 Тур 6: 15–17 ноября 2026: Украина – Грузия, Венгрия – Северная Ирландия (17.11)
Международный календарь УЕФА на сезон 2026/27
Лиги наций УЕФА 2026/27
Дивизион A
- Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция
- Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция
- Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия
- Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс
Дивизион B
- Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония
- Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
- Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово
- Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция
Дивизион C
- Группа C1: Албания, Финляндия, беларусь, Сан-Марино
- Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия
- Группа C3: Казахстан, Словакия, Фареры, Молдова
- Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург
Дивизион D
- Группа D1: Гибралтар, Мальта, Андорра
- Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей получил разрешение на возвращение к тренировкам
Джонатан Та считает, что арбитр допустил ошибку, не засчитав его гол на 102 минуте игры