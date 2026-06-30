Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне

В 1/32 финала Рахимова сыграет с Марией Саккари.

В первом круге Калинина проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (WTA 70) в трех сетах – 6:4, 4:6, 5:7.

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