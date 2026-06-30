Уимблдон30 июня 2026, 16:00 |
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Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Ангелина уступила Камилле Рахимовой в трех сетах
30 июня 2026, 16:00 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 66) завершила выступления на Уимблдоне 2026.
В первом круге Калинина проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (WTA 70) в трех сетах – 6:4, 4:6, 5:7.
Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу Ангелины.
В 1/32 финала Рахимова сыграет с Марией Саккари.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Ангелина Калинина – Камилла Рахимова – 6:4, 4:6, 5:7
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Повчиться в Олійченка, як тільки черговий експерт у твіттері десь сказав слово "Лунін", так вже на спорті новина "Рішення прийнято, Лунін переходить у знаменитий клуб". А відділ тенісу якось не так швидко працює 😉🙂
м"яча над сіткою сил нема, не півкроку зробити за ним. Ще й кацапському перевертню
рахітовій руку тисне. Фу, бл...