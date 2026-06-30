Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2026, 16:00 |
1704
21

Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне

Ангелина уступила Камилле Рахимовой в трех сетах

30 июня 2026, 16:00 |
1704
21 Comments
Калинина в борьбе проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 66) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

В первом круге Калинина проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (WTA 70) в трех сетах – 6:4, 4:6, 5:7.

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу Ангелины.

В 1/32 финала Рахимова сыграет с Марией Саккари.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Ангелина Калинина – Камилла Рахимова – 6:4, 4:6, 5:7

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени останавливаться – нужно идти дальше»
Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимбдлона в белом пиджаке
Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне
Ангелина Калинина Камилла Рахимова Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Волейбол | 29 июня 2026, 17:33 3
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии

Олег объяснил поражение «сине-желтых» в матче Лиги наций

С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?
Теннис | 29 июня 2026, 22:41 1
С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?
С кем сыграет Ястремская во 2-м раунде Уимблдона после драматичной победы?

Даяна встретится с Джессикой Бузас Манейро, которая выбила Анастасию Потапову

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30.06.2026, 02:32
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Иностранный клуб намерен подписать игрока Динамо, который не нужен Костюку
Футбол | 30.06.2026, 09:21
Иностранный клуб намерен подписать игрока Динамо, который не нужен Костюку
Иностранный клуб намерен подписать игрока Динамо, который не нужен Костюку
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Футбол | 30.06.2026, 07:10
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шановні журналісти спорту, можете, будь-ласка, вчасно викладати новини та онлайни на теніс?
Повчиться в Олійченка, як тільки черговий експерт у твіттері десь сказав слово "Лунін", так вже на спорті новина "Рішення прийнято, Лунін переходить у знаменитий клуб". А відділ тенісу якось не так швидко працює 😉🙂
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Трохи підсолодимо пігулку. Подрєз почала підготовку до ЮСО. На п'ятидесятитисячнику в Португалії (хард) без особливих проблем обіграла стару рашистку Савіних.
Ответить
+2
Із подивом дізнався, що Геля до сих пір в першій сотні WTA 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
На жаль майже всі вирішальні м'ячі у 2,3 сетах програла з рахунку 30-40.У 12 геймі 3сету зовсім безхарактерно програла.Прикро,але Геля вслід за Шурой вибиває.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Гелі б схуднути трохи, а то фізика геть слабка
Ответить
+2
Не бачилось бажання - виграти. Академічно - повернути м'яча до суперниці. За всю гру - пару ударів. Все...
Ответить
+1
На вирішальних геймах безвольно віддала два сета. Чомусь виникла асоціація з м'яким желе.
Ответить
+1
Те, що Геля трималась 2 с половиною години проти суперниці, яка добігала до кожного м'яча в напівстоячому стилі - це лише результат класного бекхенду й наявного тенісного айкью. Але фізична підготовка Ангеліна - це щось таке дивне й незрозуміле. Перший раунд і вже напівмертва. Якщо є в Ангеліна якійсь приховані публіці проблеми зі здоров'ям, то удачі з ними поборотись. Якщо нема, то цих тренерів треба виганяти в шию (навіть якщо це твій чоловік). Така підготовка не дасть їй навіть близько підібратися до минулих результатів.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Результати стабільні , а вірніше повна їх відсутність. Давай на 100- тисячники .
Ответить
+1
Чергова королева трави... Таке кволе. Ледь по корту ходить. Не підняти 
м"яча над сіткою сил нема, не півкроку зробити за ним. Ще й кацапському перевертню 
рахітовій руку тисне. Фу, бл...  
Ответить
+1
Какая борьба!? Тупо играла как зомби.
Ответить
+1
Другий пішов.  Ми чужі на цьому святі тенісу) Подивимось як сьогодні наші прими
Ответить
0
якась взагалі-ніяка. Хода-як у пілстріляної курки. Якщо є проблеми зі здоровям-для чого нв шолом заявлятися?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Той випадок, коли дуже хотілося помилитися в прогнозі. Але ні: на траві z-башкірка сильніша за Гелю.
Ответить
0
Інвалідка, млять! 
Ответить
-4
Популярные новости
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем