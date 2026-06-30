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Уимблдон
30 июня 2026, 19:54 | Обновлено 30 июня 2026, 20:01
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Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне

Юлия уступила Анне Бликовой в трех сетах

30 июня 2026, 19:54 | Обновлено 30 июня 2026, 20:01
591
7 Comments
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

В первом круге Стародубцева проиграла нейтральной теннисистке Анне Блинковой (WTA 114) в трех сетах – 7:6 (7:3), 4:6, 1:6.

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу нейтральной теннисистки.

Во втором круге Блинкова поборется либо с Надей Подороской, либо с Мартой Костюк.

В парном разряде соревнований в Великобритании Стародубцева сыграет вместе с Пейтон Стернс.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 7:6 (7:3), 4:6, 1:6

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Юлия Стародубцева Анна Блинкова Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 7
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Яка користь від 7 гравчинь у топ-100, якщо вони грають, наче послугу
комусь роблять! Юля так почала, що здавалося, це буде швидкий виніс
болотяного сміття... але з кожною хвилиною рівень гри все гірше і гірше:
все важче сітку перебити, все важче в корт влучити... жалюгідне видовище
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+8
ну я недавно недарма казав що Стародубцева грає останнім часом так що її матчі краще не дивитися! 
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+1
Сама на себе повісила прокляття топ50 й заміж, й  грає,як засватана,жах!
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+1
Щось з нашими дівчатками не те . А там Снігур топчиться по Еліні.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Всі вилітають наші, Даяна ледве виграла, не наш цей турнір блін
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0
Позорище!!!!
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0
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