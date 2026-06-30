Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

В первом круге Стародубцева проиграла нейтральной теннисистке Анне Блинковой (WTA 114) в трех сетах – 7:6 (7:3), 4:6, 1:6.

Счет очных встреч соперниц – 2:1 в пользу нейтральной теннисистки.

Во втором круге Блинкова поборется либо с Надей Подороской, либо с Мартой Костюк.

В парном разряде соревнований в Великобритании Стародубцева сыграет вместе с Пейтон Стернс.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 7:6 (7:3), 4:6, 1:6