Безупречные хозяева несутся. Мексика разобралась с Эквадором

Болельщики сборной Мексики, одной из стран-хозяек чемпионата мира – 2026, на этом турнире демонстрируют фантастическую поддержку своей сборной. Настолько, что атмосфера вокруг стадиона «Ацтека» перед началом матча 1/16 финала против Эквадора разогрелась настолько, что начала притягивать к себе погодные аномалии. Молния ударила несколько раз в грозовом облаке примерно за час до начала игры, и поскольку турнир у нас масштабный и очень ответственный для организаторов, то начало матча пришлось отложить.

Целых на час, что для местных жителей в вечернее время суток было ещё более-менее приемлемым решением, а вот европейским болельщикам не позавидуешь — пришлось либо переставлять будильники, либо вообще не ложиться спать. Хотя там была такая игра, что зрителям точно не до сна было. Команды Хавьера Агирре и Себастьяна Беккасесе отдавались на полную, но все это представление курировала все-таки мексиканская сборная. Безумные скорости на старте игры и чрезвычайно высокий прессинг в её исполнении привели в итоге к тому, что оборона «Ла Три» недолго оставалась в надлежащей форме.

Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые оборону Эквадора прорвали на 22-й минуте, когда Киньонес проскочил мимо защитников после навеса на левый фланг со своей половины поля, выполненного Альварадо, и уже в штрафной забил мяч в ближнюю девятку ворот Галиндеса. Команды почти сразу после этого ушли пить воду, а когда вернулись, эта свежесть дала мексиканцам возможность довести дело до конца ещё и вторым голом. Здесь уже Рауль Хименес в паре с Киньонесом разобрались в контратаке перед чужими воротами, и удар в правый верхний угол существенно ухудшил положение эквадорцев.

Переломить ход событий против такого разогретого соперника у гостей уже не получилось. Хотя во втором тайме они потратили немало сил на то, чтобы почти постоянно удерживать мяч на чужой половине поля. Однако продвижение вперед было незначительным, что в итоге воплотилось лишь в один голевой момент Родригеса, когда тот в центре штрафной протолкнул мяч мимо вратаря и мимо левой штанги.

Getty Images/Global Images Ukraine

С таким результатом на спасение претендовать не приходится. И «Ла Три» это очень хорошо понимали, поэтому, когда времени уже почти не оставалось, южноамериканцы дали волю эмоциям, начали рубить соперников, а Инкапье вообще во всей этой потасовке забыл, что с недавних пор нельзя прикрывать рот рукой, когда что-то говоришь сопернику. Сантьяго Хименес, как только увидел это в свой адрес со стороны защитника, сразу же подал сигнал арбитру, и прямая красная карточка не заставила себя ждать. Мексика идёт дальше, и кто знает, где остановится.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Мексика – Эквадор – 2:0

Голы: Киньонес, 22, Р. Хименес, 31

Предупреждения: Франко, 45+1, Паэс, 90+3, М. Кайседо, 90+9

Удаление: Инкапье, 90+5 (неспортивное поведение)

Мексика: Ранхель – Гальярдо, Монтес, Васкес, Х. Санчес – Ромо (Варгас, 73), Лира, Мора (Гутьеррес, 58) – Киньонес (Пинеда, 80), Р. Хименес (С. Хименес, 74), Альварадо (Рейес, 80).

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Ордоньес (Пресиадо, 46), Франко (Медина, 46) – Ангуло (Паэс, 79), Вите, М. Кайседо, Йебоа (Х. Кайседо, 79) – Валенсия (К. Родригес, 59), Плата.

Арбитр: Славко Винчич (Марибор, Словения).

Стадион: «Ацтека» (Мехико, Мексика).

Удары (в створ) – 15 (3) : 7 (1)

Угловые – 3 : 8

Офсайды – 0 : 1

МЕКСИКА - ЭКВАДОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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