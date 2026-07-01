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Чемпионат мира
Мексика
01.07.2026 04:00 - : -
Эквадор
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 03:30 | Обновлено 01 июля 2026, 03:56
114
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Мексика – Эквадор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

01 июля 2026, 03:30 | Обновлено 01 июля 2026, 03:56
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0
Мексика – Эквадор. Текстовая трансляция матча
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Чемпионат мира. 1/16 финала.

Мексика – Эквадор – 0:0

Мексика: Ранхель – Гальярдо, Монтес, Васкес, Х. Санчес – Ромо, Лира, Мора – Киньонес, Р. Хименес, Альварадо.

Запасные: Асеведо, Очоа, Э. Альварес, М. Чавес, Реес, Фидальго, Пинеда, Варгас, Л. Чавес, Гутьеррес, Вега, С. Хименес, А. Гонсалес, Уэрта, Г. Мартинес.

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко – Ангуло, Вите, М. Кайседо, Ебоа – Валенсия, Плата.

Запасные: Рамирес, Валье, Ф. Торрес, Эступиньян, Пресиадо, Поросо, Медина, Альсивар, Валенсия, Паэс, Минда, Кастильо, К. Родригес, Х. Кайседо, Аревало.

Арбитр: Славко Винчич (Марибор, Словения).

Стадион: «Ацтека» (Мехико, Мексика).

Во вторник, 28-го июня, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Мексика и Эквадор. Матч пройдет в Мехико, на поле стадиона «Ацтека», начало в 04:00.

Это будет очень горячий матч. Хозяева турнира на своем поле черпают бешенную энергию трибун и направляют ее в нужное русло, поэтому, когда есть возможность выйти в 1/8 финала чемпионата мира, они ей попытаются воспользоваться. Эквадору в этом плане не позавидуешь, и, как оказался, Германию может обыграть любой на этом турнире, а вот Мексика еще даже вничью не играла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мексика – Эквадор, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Мексика
1 июля 2026 -
04:00
Эквадор
Проход Мексики 1.58 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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