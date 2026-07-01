Мексика – Эквадор – 2:0. Жаркая битва на Ацтеке. Видео голов и обзор матча

1 июля был проведен матч 1/16 финала на ЧМ-2026 между сборными Мексики и Эквадора.

Команды встретились на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико. Стартовал поединок на час позже из-за сильного ливня в городе.

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С первых минут футболисты продемонстрировали желание, буквально сражаясь на поле.

Голы мексиканцев Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в первом тайме отправили соперника в нокаут.

После пропущенных мячей Эквадор так и не проснулся, проиграв со счётом 0:2.

В следующем раунде сборная Мексики сыграет либо с ДР Конго, либо с Англией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 1 июля

Мексика – Эквадор – 2:0

Голы: Киньонес, 22, Хименес, 31

Удаление: Инкапье, 90+5

Видеообзор матча: