Мексика – Эквадор – 2:0. Жаркая битва на Ацтеке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
1 июля был проведен матч 1/16 финала на ЧМ-2026 между сборными Мексики и Эквадора.
Команды встретились на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико. Стартовал поединок на час позже из-за сильного ливня в городе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
С первых минут футболисты продемонстрировали желание, буквально сражаясь на поле.
Голы мексиканцев Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в первом тайме отправили соперника в нокаут.
После пропущенных мячей Эквадор так и не проснулся, проиграв со счётом 0:2.
В следующем раунде сборная Мексики сыграет либо с ДР Конго, либо с Англией.
ЧМ-2026. Плей-офф
1/16 финала. 1 июля
Мексика – Эквадор – 2:0
Голы: Киньонес, 22, Хименес, 31
Удаление: Инкапье, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов в состав Россонери