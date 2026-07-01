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Чемпионат мира
Мексика
01.07.2026 04:00 – FT 2 : 0
Эквадор
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 07:07 | Обновлено 01 июля 2026, 08:31
952
0

Мексика – Эквадор – 2:0. Жаркая битва на Ацтеке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 07:07 | Обновлено 01 июля 2026, 08:31
952
0
Мексика – Эквадор – 2:0. Жаркая битва на Ацтеке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля был проведен матч 1/16 финала на ЧМ-2026 между сборными Мексики и Эквадора.

Команды встретились на арене «Estadio Banorte», также известной как «Ацтека», в Мехико. Стартовал поединок на час позже из-за сильного ливня в городе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С первых минут футболисты продемонстрировали желание, буквально сражаясь на поле.

Голы мексиканцев Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в первом тайме отправили соперника в нокаут.

После пропущенных мячей Эквадор так и не проснулся, проиграв со счётом 0:2.

В следующем раунде сборная Мексики сыграет либо с ДР Конго, либо с Англией.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 1 июля

Мексика – Эквадор – 2:0

Голы: Киньонес, 22, Хименес, 31

Удаление: Инкапье, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
Пьеро Инкапье (Эквадор) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика), асcист Хулиан Киньонес.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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