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01.07.2026 04:00 – FT 2 : 0
Эквадор
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02 июля 2026, 01:22 | Обновлено 02 июля 2026, 01:29
79
0

«Работали на грани». Реакция тренера Мексики на выход в 1/8 финала ЧМ-2026

Хавьер Агирре высказался об успешном матче против Эквадора

02 июля 2026, 01:22 | Обновлено 02 июля 2026, 01:29
79
0
«Работали на грани». Реакция тренера Мексики на выход в 1/8 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Агирре
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре проанализировал поединок 1/16 финала против Эквадора на ЧМ-2026. Мексиканская команда благодаря голам в первом тайме одержала победу (2:0) и пробилась в следующий раунд.

«Величайшая победа в карьере? Наверное, да. Были мои победы в Италии, в Брюсселе, во Франции, доводилось побеждать и в Чили – несколько хороших побед, но сегодняшняя не сравнится ни с чем. Она добыта дома, перед своими болельщиками, это выполнение твоего долга. Я знаю: когда звучит свист и гул недовольства, я первым об этом говорю, но сегодня был просто идеальный вечер.

Это очень много значит для меня. Я сам был одним из тех, кто в свое время не смог выйти в пятый матч турнира, и это до сих пор очень больно. Ты преодолеваешь первый этап, всё делаешь правильно, но потом одна серьезная ошибка – и все. Сегодня же единение с трибунами дало нам сумасшедший импульс, а поле здесь просто невероятное.

Теперь нам нужно оценить уровень усталости: у Киньонеса и Альварадо чувствуется истощение, соперник заставил нас работать на пределе возможностей. Это прекрасная ночь для всех мексиканцев.

Я бы сказал, что эта команда заслуживает всего, что сейчас происходит. Это матчи чемпионата мира, это настоящий мундиаль. Мы вошли в число 16 лучших, и должны это осознавать. У нас все хорошо, мы максимально сконцентрированы, мы как одна семья – даже те, кто не играет. Это удивительный коллектив. Мы демонстрируем хороший футбол.

Сопернику нужно было отыгрываться, они прижали нас к собственным воротам. Чем я недоволен, так это нашими контратаками – именно они должны были снимать все вопросы в матче. Но главное, абсолютно главное: тот, кто действительно заслужил эту победу, – это мексиканский народ.

Замена Моры? Жаль, что у него закончилось топливо, но он ещё ребёнок, мы не можем требовать от него большего, чем он способен дать. У нас нет лишних ресурсов, мы очень много бегали, и Хилю уже было тяжело, как и Хулиану», – заявил Агирре.

В 1/8 финала сборная Мексики сыграет против Англии, которая дожала ДР Конго (2:1). Матч состоится 6 июля на стадионе «Ацтека».

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
Пьеро Инкапье (Эквадор) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика), асcист Хулиан Киньонес.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
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Хавьер Агирре сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция сборная Эквадора по футболу
Андрей Витренко Источник
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