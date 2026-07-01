Очередной дубль Мбаппе. Франция легко разгромила Швецию
Подопечные Дешама спокойно решили задачу выхода в 1/8 финала ЧМ
Сборные Франции и Швеции определяли очередного участника 1/8 финала чемпионата мира.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала
Франция – Швеция – 3:0
Голы: Мбаппе, 45, 74, Барколя, 53
Франция: Меньян – Кунде (Гюсто, 75), Упамекано, Салиба, Динь (Л. Эрнандес, 77) – Тчуамени, Рабьо – Олисе (Шерки, 85), Дембеле (Дуэ, 75), Барколя – Мбаппе (Матета, 85)
Швеция: Зеттерстрем – Лагербильке, Линделеф, Гудмундссон – Свенссон (Сванберг, 82), Бергвалль (Али, 66), Аяри (Нюгрен, 82), Страуд (Зенели, 66) – Эланга, Исак (Нильссон, 90) – Дьокереш
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
«Мет-Лайф Стедиум» (Нью-Джерси, США)
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