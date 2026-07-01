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Франция
01.07.2026 00:00 – FT 3 : 0
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 01:56 | Обновлено 01 июля 2026, 01:59
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Очередной дубль Мбаппе. Франция легко разгромила Швецию

Подопечные Дешама спокойно решили задачу выхода в 1/8 финала ЧМ

01 июля 2026, 01:56 | Обновлено 01 июля 2026, 01:59
387
5 Comments
Очередной дубль Мбаппе. Франция легко разгромила Швецию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Франции и Швеции определяли очередного участника 1/8 финала чемпионата мира.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала

Франция – Швеция – 3:0

Голы: Мбаппе, 45, 74, Барколя, 53

Франция: Меньян – Кунде (Гюсто, 75), Упамекано, Салиба, Динь (Л. Эрнандес, 77) – Тчуамени, Рабьо – Олисе (Шерки, 85), Дембеле (Дуэ, 75), Барколя – Мбаппе (Матета, 85)

Швеция: Зеттерстрем – Лагербильке, Линделеф, Гудмундссон – Свенссон (Сванберг, 82), Бергвалль (Али, 66), Аяри (Нюгрен, 82), Страуд (Зенели, 66) – Эланга, Исак (Нильссон, 90) – Дьокереш

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

«Мет-Лайф Стедиум» (Нью-Джерси, США)

ФРАНЦИЯ - ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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"Легко розгромила" це навіть гучно сказано.Можна було Мбаппе і Олісе дати відпочити до 1\4, там є кому і без них забивати і асистувати.
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0
Швеція це випадковий пасажир в плей оф. Такої безпорадності навіть від Парагваю проти німців не очікував. Гіршої гри навіть не знаю від кого очікувати....можливо Боснія "перевершить" шведів. Французи просто куражились наче на тренуванні. Навіть нашу збірну так не возили. Французи мали забивати 5-6 м'ячів, і це лише 200% моменти де м'яч якимось чудом не залетів у ворота.
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0
Вже не вперше повторюється історія - збірна України пролітає в плейоф на ЧС у грі з середнячками (Греція. Уельс, Швеція), які потім на чемпіонаті нічого не показують. А в порівнянні з нашими "зірками" шведи здавалися богами футболу
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0
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Молодец, очередной липовый золотой мяч для Короткого, который конечно же ему за уши будут пытаться снова притянуть, немного отдалился, но расслабляться рано. Надеемся что Кабо-Верде умеет ставить хороший автобус.
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-2
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