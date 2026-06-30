В среду, 1 июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Франции и Швеции. Игра пройдет в Нью-Джерси (США) на поле стадиона «Нью-Джерси Стэдиум», начало – в 00:00 по Киеву.

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Франция уверенно прошла групповой этап чемпионата мира, впервые с 1998 года набрав максимальные девять очков. Команда также установила мощную результативную серию, забивая по меньшей мере три мяча в четырех матчах подряд, и теперь может установить новый рекорд. В плей-офф французы традиционно играют сильно, проиграв лишь трижды в 18 матчах после триумфального домашнего мундиаля. Швеция подходит ко встрече в менее убедительном настроении после большого поражения от Нидерландов, хотя в атаке команда выглядела достаточно неплохо. Статистика очных матчей с грандами на чемпионатах мира тоже не в пользу шведов, поэтому фаворитом пары остается именно Франция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Швеция в украинской версии сайта.