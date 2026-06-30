Костюк разгромила аргентинку и вышла во второй круг Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.

Костюк разгромно обыграла аргентинку с украинскими корнями Надю Подороску (WTA 574) в двух сетах – 6:1, 6:2.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Марта в пятый раз сыграет во втором круге Уимблдонского турнира.

В 1/32 финала Костюк встретится с Анной Блинковой, которая на старте травяного мейджора обыграла Юлию Стародубцеву.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Надя Подороска – Марта Костюк [12] – 1:6, 2:6