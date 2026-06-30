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Уимблдон
30 июня 2026, 21:25 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
914
20

Костюк разгромила аргентинку и вышла во второй круг Уимблдона

Марта уверенно обыграла Надю Подороску в двух сетах

30 июня 2026, 21:25 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
914
20 Comments
Костюк разгромила аргентинку и вышла во второй круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.

Костюк разгромно обыграла аргентинку с украинскими корнями Надю Подороску (WTA 574) в двух сетах – 6:1, 6:2.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Марта в пятый раз сыграет во втором круге Уимблдонского турнира.

В 1/32 финала Костюк встретится с Анной Блинковой, которая на старте травяного мейджора обыграла Юлию Стародубцеву.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Надя Подороска – Марта Костюк [12] – 1:6, 2:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 20
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Марта тепер головна наша надія!Хай щастить!
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+4
Гарне тренування.
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+3
Марту з перемогою. Найкраща гра Марти на траві за всю кар'єру. І це тому що Марта нарешті грала атакуючи прямими ударами низом, як і раніше цього сезону, і не вигадувала ніякий бадмінтон, як у минулі роки. Будемо надіятись, що Марта ще більше стабілізує гру, та зможе поборотися нарешті за реванш з Наварро. Дуже порадував сьогодні точний приціл Марти.
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+2
Гарний аутфіт, а Юля у кожного разу, коли грає, поправляє шорти, невже не можна їх замовляти на розмір більше, щоб не різали стегна
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Она вам не Свитолина, чтобы какой-то Подорожке проигрывать. Даже сомнений не было, наша киевские королева с киевским характером идет за Большим шлемом, надеюсь это будет здесь и сегодня.
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+2
Ну хоч тут все спокійно і без несподіванок. Наступна орчиха і там я думаю все буде чітко.
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+1
Будемо чекати знову Київське дербі, та шанс на реванш над Снігур, але спочатку треба віддати багато боргів Наварро. Колишня Мартина подруга Бадоса, таки не врятувала Марту від Емки.
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0
Тренування перед орчихою, молодець, а тепер потрібно помститися за Юлю!
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0
далі йдуть сильніші , невтішний наш доробок ,із семи  три , але все ще попереду і добре що є наші в грі , Марта по грі краща з наших .
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0
Потужненько ))
Надя, між іншим, свого часу Еліну обігрувала. Ще без дітей.
Помсту слід подавати холодною ))
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0
Надя не може бути індикатором форми Марти, але для спокійного пізнього
входу в трав"яний сезон - саме те... Далі - блін. Вже цікавіше, але і
там проблем бути не має. Сподіваємось. Від наших, як показує практика, тут можна чого завгодно очікувати
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0
Ту навіть немає що коментувати. Марту з її амбіціями сподіваюсь побачити на слідуючий тиждень на турнірі. А там і подивимось
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-1
С этой фотки хоть памятник лепи Марте. Такой хороший кадр.
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-1
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Вітаємо! 
Лук вигуляла, розім'ялась)
Далі таких прогулянок не передбачається. Успіхів!!!
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-1
Не погано,але подачу треба ,,підтяенути,,
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-1
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