Уимблдон30 июня 2026, 21:25 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
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Костюк разгромила аргентинку и вышла во второй круг Уимблдона
Марта уверенно обыграла Надю Подороску в двух сетах
30 июня 2026, 21:25 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
914
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.
Костюк разгромно обыграла аргентинку с украинскими корнями Надю Подороску (WTA 574) в двух сетах – 6:1, 6:2.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Марта в пятый раз сыграет во втором круге Уимблдонского турнира.
В 1/32 финала Костюк встретится с Анной Блинковой, которая на старте травяного мейджора обыграла Юлию Стародубцеву.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Надя Подороска – Марта Костюк [12] – 1:6, 2:6
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Надя, між іншим, свого часу Еліну обігрувала. Ще без дітей.
Помсту слід подавати холодною ))
входу в трав"яний сезон - саме те... Далі - блін. Вже цікавіше, але і
там проблем бути не має. Сподіваємось. Від наших, як показує практика, тут можна чого завгодно очікувати
Лук вигуляла, розім'ялась)
Далі таких прогулянок не передбачається. Успіхів!!!