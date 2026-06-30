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Товарищеские матчи
Заря
30.06.2026 19:00 – FT 2 : 2
Шкендия
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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 21:05 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
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Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией

У луганской команды голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожний

30 июня 2026, 21:05 | Обновлено 30 июня 2026, 21:32
305
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Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией
ФК Заря Луганск
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Луганская Заря провела первый контрольный матч в Словении на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 19:00 встретились Заря Луганск и команда Шкендия из Северной Македонии. Игра в Чатеже завершилась вничью (2:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Зари голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожный (с пенальти), но соперники дважды сравнивали счет.

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч

Чатеж (Словения), 30 июня 2026

19:00. Заря Луганск (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:2

Голы: Домагой Елавич, 21, Федор Задорожний, 65 (пен) – голы, 29, 72

Зоря (первый тайм): Рыбак, Янич, Башич, Джордан, Жуниньо, Тронтель, Дришлюк, Слесарь, Елавич, Горбач, Будковский.

Зоря (второй тайм): Косивский, Эскинья, Жуниньо (Башич, 69), Бах, Пердута, Иван, Кушниренко, Кравец, Ярошенко, Задорожный, Будковский (Елавич, 61).

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ Домагой Елавич Федор Задорожный пенальти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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