Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией

Луганская Заря провела первый контрольный матч в Словении на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 19:00 встретились Заря Луганск и команда Шкендия из Северной Македонии. Игра в Чатеже завершилась вничью (2:2)

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У Зари голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожный (с пенальти), но соперники дважды сравнивали счет.

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

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Товарищеский матч

Чатеж (Словения), 30 июня 2026

19:00. Заря Луганск (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:2

Голы: Домагой Елавич, 21, Федор Задорожний, 65 (пен) – голы, 29, 72

Зоря (первый тайм): Рыбак, Янич, Башич, Джордан, Жуниньо, Тронтель, Дришлюк, Слесарь, Елавич, Горбач, Будковский.

Зоря (второй тайм): Косивский, Эскинья, Жуниньо (Башич, 69), Бах, Пердута, Иван, Кушниренко, Кравец, Ярошенко, Задорожный, Будковский (Елавич, 61).

Видеозапись матча

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