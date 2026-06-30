Украина. Премьер лига30 июня 2026, 18:57 | Обновлено 30 июня 2026, 19:24
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Назван стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии
30 июня в 19:00 состоится спарринг в словенском Чатеже
30 июня 2026, 18:57 | Обновлено 30 июня 2026, 19:24
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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.
30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Шкендия из Северной Македонии.
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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра пройдет в Чатеже.
Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Читайте также:Заря Луганск – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии
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