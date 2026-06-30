Назван стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии

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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Шкендия из Северной Македонии.

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Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра пройдет в Чатеже.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии