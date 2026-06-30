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Товарищеские матчи
Заря
30.06.2026 19:00 – 45+ 1 : 1
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 18:57 | Обновлено 30 июня 2026, 19:24
205
0

Назван стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии

30 июня в 19:00 состоится спарринг в словенском Чатеже

30 июня 2026, 18:57 | Обновлено 30 июня 2026, 19:24
205
0
Назван стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии
ФК Заря
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Назван стартовый состав луганской Зари на контрольный матч на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Заря Луганск и команда Шкендия из Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра пройдет в Чатеже.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Зари на товарищеской матч против Шкендии

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товарищеские матчи Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Шкендия контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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