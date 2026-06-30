Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря Луганск – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
30.06.2026 19:00 - : -
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 11:39 | Обновлено 30 июня 2026, 11:47
32
0

Заря Луганск – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июня в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

30 июня 2026, 11:39 | Обновлено 30 июня 2026, 11:47
32
0
Заря Луганск – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются Полесье Житомир и команда Шкендия из Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочные сборы в Словении. Игра пройдут в городе Чатеж.

Луганская команда заняла 8-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Заря Луганск – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
КОВЛЯР: «Это должно быть нашей задачей номер один на начало следующей игры»
Два разгрома. Сборная Украины U-20 провела товарищеские матчи с Израилем
БАГАТСКИС: «Это означает, что мы сделали что-то хорошее»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Виктор Скрипник Заря Луганск Шкендия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия
Футбол | 30 июня 2026, 11:07 0
Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия
Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия

Александр Бабич считает, что соперникам не хватит 90 минут, чтобы определить победителя

Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Футбол | 30 июня 2026, 09:02 9
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко

Футболиста планируют продать за 30 млн евро и ни на копейку дешевле

Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Волейбол | 29.06.2026, 17:33
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.06.2026, 22:55
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 5
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем