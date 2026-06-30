Подготовка к еврокубкам. Игроки ЛНЗ отгрузили 6 мячей австрийскому Штурму

Черкасский ЛНЗ во время летних сборов провел товарищеский матч против австрийского Штурма. Поединок завершился разгромной победой вице-чемпионов УПЛ со счетом 6:2.

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, однако игра прошла на ATV-Riesneralm-Arena в Австрии.

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Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны ЛНЗ (1:0). Однако дальше на поле доминировали футболисты черкасского клуба.

На 19-й минуте Марк Ассинор сравнял счет после точной передачи Артура Микитишина с фланга (1:1). Спустя несколько минут ЛНЗ вышел вперед, Геннадий Пасич сместился в центр и точно пробил в дальний угол (2:1).

На 28-й минуте Ассинор оформил дубль после передачи Теди Цары (3:1), а перед перерывом форвард ЛНЗ довел дело до хет-трика, завершив очередную атаку команды (4:1).

Во втором тайме ЛНЗ продолжил давление. На 58-й минуте Даниил Кравчук эффектным ударом увеличил преимущество до 5:1. Затем матч на 30 минут был приостановлен из-за погодных условий, после чего игра возобновилась с серией замен.

Шестой гол ЛНЗ забил Джевисон Беннетт, который на 80-й минуте мощно пробил из-за пределов штрафной площади (6:1). На 87-й минуте Штурм отыграл один мяч (2:6).

Черкасская команда заняла второе место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону, в котором будет выступать в Лиге конференций. В Q2 ЛК команда ЛНЗ сыграет против бельгийского клуба Гент (23 и 30 июня).

Товарищеский матч

30 июня 2026. ATV-Riesneralm-Arena (Австрия)

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Штурм Грац (Австрия) – 6:2

Голы: Марк Ассинор, 19, 28, 39, Геннадий Пасич, 26, Данило Кравчук, 58, Джевисон Беннетт, 80 – голы, 7, 87

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