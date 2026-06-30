ЛНЗ проводит спарринг против австрийского Штурма. Стартовые составы
30 июня в 19:00 состоится товарищеский матч в Австрии
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.
30 июня в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Штурм Грац из Австрии.
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ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, а игра пройдет на ATV-Riesneralm-Arena в Австрии.
Видеотрансляция товарищеского матча ЛНЗ Черкассы против клуба Штурм не проводится.
Черкасская команда заняла 2-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону, в котором будет выступать в Лиге конференций.
Стартовый состав ЛНЗ на товарищеский матч против Штурма
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