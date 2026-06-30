ЛНЗ проводит спарринг против австрийского Штурма. Стартовые составы

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Штурм Грац из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, а игра пройдет на ATV-Riesneralm-Arena в Австрии.

Видеотрансляция товарищеского матча ЛНЗ Черкассы против клуба Штурм не проводится.

Черкасская команда заняла 2-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону, в котором будет выступать в Лиге конференций.

Стартовый состав ЛНЗ на товарищеский матч против Штурма