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Товарищеские матчи
ЛНЗ
30.06.2026 19:00 – 45+ 4 : 1
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 18:58 | Обновлено 30 июня 2026, 19:32
570
0

ЛНЗ проводит спарринг против австрийского Штурма. Стартовые составы

30 июня в 19:00 состоится товарищеский матч в Австрии

30 июня 2026, 18:58 | Обновлено 30 июня 2026, 19:32
570
0
ЛНЗ проводит спарринг против австрийского Штурма. Стартовые составы
ФК ЛНЗ
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Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на контрольный матч на сборах в межсезонье.

30 июня в 19:00 встречаются ЛНЗ Черкассы и команда Штурм Грац из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, а игра пройдет на ATV-Riesneralm-Arena в Австрии.

Видеотрансляция товарищеского матча ЛНЗ Черкассы против клуба Штурм не проводится.

Черкасская команда заняла 2-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону, в котором будет выступать в Лиге конференций.

Стартовый состав ЛНЗ на товарищеский матч против Штурма

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Штурм Грац Виталий Пономарев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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