Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?

После возвращения в 2024 году в украинскую Премьер-лигу «Карпаты» неизменно называются болельщиками и специалистами не иначе как одной из наиболее амбициозных команд нашего элитного дивизиона. Оно и неудивительно: во Львове всегда любят футбол и очень ценят свою главную команду, являющуюся истинным флагманом для всего региона. А еще – владельцем «Карпат» является местный топ-бизнесмен Владимир Маткивский, который постепенно все более и более приобщается к футболу, тратит на него все больше и больше своих средств и времени, из-за чего, как следствие, хочет видеть и достойную отдачу на поле и в турнирной таблице.

Однако сезон-2025/26 в УПЛ «Карпаты» завершили лишь на девятом месте. Фактически это нижняя половина таблицы, и это вовсе не предел мечтаний собственника «зелено-белых» и преданных поклонников команды. Причем впереди львовян оказались коллективы, где с финансовой составляющей нынче отнюдь не все так хорошо и стабильно, как в «Карпатах».

Что правда, для оправдания не самых радужных результатов «Карпаты» вполне могут сослаться на тренерские перемены по ходу сезона. Молодого Владислава Лупашко, которого в какой-то момент внезапно через околофутбольных людей вознесли едва ли не до уровня самого перспективного наставника отечественного футбола, но который так и не сумел реализовать амбиции и задумки во Львове, в январе нынешнего года заменил малопонятный для большинства наших болельщиков испанец Фран Фернандес. Причем почти сразу же вокруг иностранца поползли слухи о скорой отставке, но тот сумел переломить ситуацию, выдал серию из положительных результатов и в целом заслужил кредит доверия от Маткивского.

В летнее трансферное окно «Карпаты» вошли именно с Франом Фернандесом в качестве главного тренера. Стало быть, под этого специалиста, а также его тактические видения, клуб и планирует проводить кадровую работу. Но пока, надо признать, «Карпаты» лишь солидно распродались, а вот с пополнением и усилением куда больше вопросов, нежели ответов.

ФК Карпаты. Трансфер Назара Домчака принес львовянам 5 миллионов евро

Но давайте обо всем по порядку. По состоянию на сейчас «Карпаты» уже успели заработать на продаже своих футболистов в другие клубы порядка 10 миллионов евро, если опираться на данные, приведенные порталом Transfermarkt. Наиболее дорогостоящим исходящим трансфером «зелено-белых» нынешним летом стал Назар Домчак. Талантливый 19-летний голкипер за 5 миллионов евро перебрался в стан участника Лиги чемпионов и чемпиона Чехии пражской «Славии». Также в чешский чемпионат переехал и 23-летний гамбийский центрфорвард Бабукарр Фаал, за которого «Виктория» из Пльзеня заплатила 3 миллиона евро.

«Кривбасс» оформил выкуп у «Карпат» 23-летнего голкипера Александра Кемкина, который минувший чемпионат отыграл в Кривом Роге на правах аренды. Эта сделка принесла львовянам еще 175 тысяч евро. А буквально на днях израильский «Маккаби» Хайфа объявил о достижении договоренностей по трансферу 26-летнего атакующего полузащитника Бруниньо. За бразильца, по неофициальной информации, «Карпаты» получили 1,6 миллиона евро.

Как итог – «Карпаты» за короткое время остались без ключевого голкипера, центрфорварда, а также важного футболиста полузащиты, который в моменты пребывания в лучшей форме был способен обеспечивать результат на поле для «зелено-белых» едва ли не в одиночку.

А что взамен? Пока «Карпаты» официально объявили лишь о переходе 19-летнего голкипера Дениса Марченко из «Оболони», который обошелся львовянам в 1 миллион евро. Этот страж ворот еще в позапрошлом сезоне показал невероятный прогресс и потенциал, однако тогда «пивовары» не пожелали его продавать, и Марченко остался в Киеве еще на год. Сезон-2025/26 не выдался для Дениса настолько ярким, как предыдущий, однако интерес к нему от серьезных игроков на внутреннем украинском рынке остался, и теперь боссы «Оболони» уже решили пойти на продажу вратаря, что, как ожидается, пойдет на пользу всем трем сторонам этой сделки.

Также в «Карпаты» на правах свободного агента перешел 27-летний левый фулбек Роман Вантух, являвшийся четыре последних сезона ключевой фигурой для «Зари». Это станет существенным усилением, прежде всего, атакующей игры на этом фланге для львовского клуба, так как Ростислав Лях работает на созидание не столь хорошо и качественно, а Андрей Булеза никак не может реализовать свой потенциал из-за недавних проблем с коленом.

Однако, давайте говорить прямо, после девятого места от «Карпат» ожидали никак не распродажи, а наоборот, закупки еще целой партии потенциально качественных исполнителей, способных изменить ситуацию к лучшему. Но в итоге клуб почему-то пошел на другой шаг. И, откровенно, сделал абсолютно правильно, как бы парадоксально это не звучало.

Вопросов по продаже Бруниньо, пожалуй, и возникать не должно. Бразилец неплохо зарекомендовал себя в «Карпатах», но в какой-то момент дал понять, что не хочет оставаться в Украине. Удерживать игрока против его воли было бы глупостью со стороны руководства «зелено-белых», по причине чего продажа легионера стала единственным правильным решением в этой ситуации.

Что касается продаж Домчака и Фаала, то и здесь логика просматривается железная. По сути, «Карпаты» выжали максимум, если даже не больше того, из этих сделок в аспекте экономики. Неизвестно, как сложились бы дальнейшие выступления у голкипера и центрфорварда во Львове, и не последовал бы за стремительным прогрессом определенный регресс, что ударило бы по оценочной стоимости. Плюс ко всему, нужно понимать, что «Карпаты» – это не клуб уровня Лиги чемпионов и даже не команда, регулярно выступающая в еврокубках, чтобы дорого продавать своих футболистов. Банально «засветить» игроков, кроме как в УПЛ, львовянам негде, и 5 миллионов за Домчака, равно как и 3 миллиона за Фаала – это, на самом деле, большие деньги. Так что простая экономика говорит в пользу тех решений, которые были приняты в «Карпатах» по отношению к Домчаку и Фаалу. Да и глобально от клуба не так много зависело, так как в обоих случаях были активированы клаусулы и единственное, на что «зелено-белые» были способны – это пытаться подписать новые контакты с футболистами вместо их продажи, убеждая отказать чешским клубам. И вряд ли это было бы правильно…

ФК Карпаты. Бруниньо продали за 1,6 миллиона евро

Пугать фанатов львовского клуба может только тот факт, что пока вокруг их клуба нет очевидных трансферных слухов, которые бы сватали во Львов футболистов, способных заменить Бруниньо и Фаала. Но паниковать вряд ли стоит. Большинство трансферов в отечественной Премьер-лиге происходят в режиме то ли строжайшей секретности, то ли банальной непросвещенности источников, способных «слить» данные о них в прессу. Поэтому отнюдь не факт, что «Карпаты» нынче не ведут переговоры по кому-то из потенциальных преемников Фаала и Бруниньо.

В конце концов, денег у «Карпат» нынче достаточно, чтобы провести грамотную точечную селекцию и привезти в УПЛ «нового» Фаала или Бруниньо – вон даже слухи про Назария Русина из АПЛ вновь активизировались. При правильном отношении и подходе к делу это не так уж и сложно, учитывая масштабный селекционный кругозор «зелено-белых», а также ряд вполне успешных кадровых кейсов этого клуба. Хотя и от банальных попыток «распаковки» владельца «Карпатам» нужно поберечься, ведь желающих получить часть прибыли от масштабной летней распродажи среди агентов на рынке найдется столько, что телефон у Владимира Маткивского рискует просто не успевать остывать от работы.

Очевидно, что нынешняя летняя распродажа в «Карпатах» – это нечто абсолютно логичное и обоснованное, никак не связанное с желанием вскоре «свернуть» проект или урезать на него финансирование. Наоборот, владелец клуба таким образом наконец-то может увидеть, что футбол – это такой же вид бизнеса, как и многое остальное вокруг. И что на нем необязательно нести убытки, как любят внушать в Украине некоторые ретивые «делки» и их приспешники.

И главное, за что сейчас можно порадоваться в «Карпатах» – это как раз то, что клуб получает стимул переходить на самоокупаемость и развиваться органично, не завися постоянно от прямых инвестиций от собственника. Подобного рода модель, конечно, потребует времени на реализацию. И ради этого вполне можно потерпеть и места в середине таблицы, но только с условием реального развития и строгого контроля за финансами.

Согласитесь, уж лучше так, чем вылет после второго места, как получилось у некоторых других «амбициозных» и «самодостаточных» проектов нашей лиги, оставшихся по итогу и без денег, и без сильных футболистов, не пожелавших разменивать свой талант на выступления в Первой лиге…