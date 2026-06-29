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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 11:57 | Обновлено 29 июня 2026, 12:52
2379
0

Известный английский клуб ведет переговоры с Карпатами о переходе украинца

Нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины

29 июня 2026, 11:57 | Обновлено 29 июня 2026, 12:52
2379
0
Известный английский клуб ведет переговоры с Карпатами о переходе украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин
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Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины, где играл до сентября 2023 года. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые планируют усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.

«Черные коты» рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта Русина, срок которого истекает в июне 2027 года, однако требуют с украинского клуба финансовую компенсацию.

Если «львы» примут предложение английской команды, тогда Русин присоединится к «Карпатам» на правах свободного агента. Стороны продолжают вести переговоры.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.

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Сандерленд Назарий Русин Карпаты Львов ТаТоТаке трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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