Известный английский клуб ведет переговоры с Карпатами о переходе украинца

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины, где играл до сентября 2023 года. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые планируют усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.

«Черные коты» рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта Русина, срок которого истекает в июне 2027 года, однако требуют с украинского клуба финансовую компенсацию.

Если «львы» примут предложение английской команды, тогда Русин присоединится к «Карпатам» на правах свободного агента. Стороны продолжают вести переговоры.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.