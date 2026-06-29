Известный английский клуб ведет переговоры с Карпатами о переходе украинца
Нападающий английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины
Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины, где играл до сентября 2023 года. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые планируют усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.
«Черные коты» рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта Русина, срок которого истекает в июне 2027 года, однако требуют с украинского клуба финансовую компенсацию.
Если «львы» примут предложение английской команды, тогда Русин присоединится к «Карпатам» на правах свободного агента. Стороны продолжают вести переговоры.
Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.
В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.
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