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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 19:56 |
1102
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

30 июня 2026, 19:56 |
1102
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ФК Динамо. Денис Игнатенко
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Вратарь Денис Игнатенко завершил выступления в составе киевского «Динамо».

Футболист находился в системе клуба с 2016 года, когда начал обучение в академии и выступления в ДЮФЛ.

В 2020 году Игнатенко дебютировал за команду U-19, после чего регулярно привлекался к тренировочным сборам первой команды, попадал в заявку на матчи чемпионата Украины, Кубка Украины и еврокубков.

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Дениса за время, проведённое в клубе, усердие, самоотдачу и профессиональный подход к работе.

Желаем Денису Игнатенко новых спортивных достижений, ярких побед и успешного продолжения футбольной карьеры», – сообщает пресс-служба киевлян.

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Денис Игнатенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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