ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Игнатенко покинул клуб
Вратарь Денис Игнатенко завершил выступления в составе киевского «Динамо».
Футболист находился в системе клуба с 2016 года, когда начал обучение в академии и выступления в ДЮФЛ.
В 2020 году Игнатенко дебютировал за команду U-19, после чего регулярно привлекался к тренировочным сборам первой команды, попадал в заявку на матчи чемпионата Украины, Кубка Украины и еврокубков.
«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Дениса за время, проведённое в клубе, усердие, самоотдачу и профессиональный подход к работе.
Желаем Денису Игнатенко новых спортивных достижений, ярких побед и успешного продолжения футбольной карьеры», – сообщает пресс-служба киевлян.
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