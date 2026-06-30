ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Вратарь Денис Игнатенко завершил выступления в составе киевского «Динамо».

Футболист находился в системе клуба с 2016 года, когда начал обучение в академии и выступления в ДЮФЛ.

В 2020 году Игнатенко дебютировал за команду U-19, после чего регулярно привлекался к тренировочным сборам первой команды, попадал в заявку на матчи чемпионата Украины, Кубка Украины и еврокубков.

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Дениса за время, проведённое в клубе, усердие, самоотдачу и профессиональный подход к работе.

Желаем Денису Игнатенко новых спортивных достижений, ярких побед и успешного продолжения футбольной карьеры», – сообщает пресс-служба киевлян.