Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Элина уступила Дарье в двух сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на Уимблдоне 2026.
Свитолина проиграла соотечественице Дарье Снигур (WTA 77) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 5:7, 2:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
В первой партии Снигур проигрывала 0:4. Для Дарьи это третья победа на топ-10 в карьере.
В последний раз Свитолина проигрывала в первом круге Уимблдонского турнира 8 лет назад.
Дарья во второй раз вышла в 1/32 финала на травяном мейджоре.
Во втором круге Снигур сыграет с Леолией Жанжан.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Элина Свитолина [8] – Дарья Снигур – 5:7, 2:6
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Вімблдон для Світоліної це найзручніший з ГремСлемів. Можливо, для
колишньої Еліни. Поточний її стиль гри максимально не сумісний з травою.
А без нормальної подачі на траві в принципі робити нема що. Даші
подальших успіхів на турнірі. Сподіваюсь, не розслабиться після гучної
перемоги
Ідіть у сраку
Радий за снігур, але Еліна як так?
Як, тоді казали, тепер Снігур перша ракетка.
Шкода, не зміг подивитися гру, тож не знаю, наскільки Еліна допомогла Дарії створити сенсацію. В будь-якому випадку, Дашу вітаю, Еліні співчуваю. Сподіваюсь, це не востаннє на цьому Вімі пташка присоромила всіх скептиків, зі мною включно.