Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

Свитолина проиграла соотечественице Дарье Снигур (WTA 77) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 5:7, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В первой партии Снигур проигрывала 0:4. Для Дарьи это третья победа на топ-10 в карьере.

В последний раз Свитолина проигрывала в первом круге Уимблдонского турнира 8 лет назад.

Дарья во второй раз вышла в 1/32 финала на травяном мейджоре.

Во втором круге Снигур сыграет с Леолией Жанжан.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Элина Свитолина [8] – Дарья Снигур – 5:7, 2:6

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