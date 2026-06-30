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Уимблдон
30 июня 2026, 20:23 | Обновлено 30 июня 2026, 21:20
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Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона

Элина уступила Дарье в двух сетах

30 июня 2026, 20:23 | Обновлено 30 июня 2026, 21:20
5445
60 Comments
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

Свитолина проиграла соотечественице Дарье Снигур (WTA 77) в двух сетах за 1 час и 8 минут – 5:7, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В первой партии Снигур проигрывала 0:4. Для Дарьи это третья победа на топ-10 в карьере.

В последний раз Свитолина проигрывала в первом круге Уимблдонского турнира 8 лет назад.

Дарья во второй раз вышла в 1/32 финала на травяном мейджоре.

Во втором круге Снигур сыграет с Леолией Жанжан.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Элина Свитолина [8] – Дарья Снигур – 5:7, 2:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 60
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Нарешті Снігур реалізувала свій трав'яний потенціал і перемогла на Вімблдоні високорейтингову суперницю
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+11
Всё заслуженно! С Победой Дарья!
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+9
Ось вам і Еліна на траві. Хтось у коментарях мені намагався довести, що
Вімблдон для Світоліної це найзручніший з ГремСлемів. Можливо, для
колишньої Еліни. Поточний її стиль гри максимально не сумісний з травою.
А без нормальної подачі на траві в принципі робити нема що. Даші
подальших успіхів на турнірі. Сподіваюсь, не розслабиться після гучної
перемоги
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+9
Аби в інший час — зараз би напився. Думав повболіваю за Еліну, усі матчі Вімбелдона дивитись почав. Довболівався блін 😢
Ідіть у сраку
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+8
Показать Скрыть 8 ответов
Найбільш неприємно, що Дарʼя вилетить в наступному ж колі. Прямо біда якась з цими дівчатами. Не можуть вони літом грати, не можуть.
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+7
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Поздоровляю Дар'ю з перемогою!Давай Дар'я перебирай на цей турнір повноваження 1-й ракетки України й здивуй тенісний світ виходом у фінал!
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+7
Молодець звісно,але зі Світоліною надій на гарний результат набагато більший тепер головне, щоб не було так ,як з Костюк ,виграла в Еліни ,а потім вилетіла без варіантів 
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+6
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Ох бля уеть
Радий за снігур, але Еліна як так?
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+6
Може жереб і сліпий, але чомусь дуже підлий. Звести в першому колі першу ракетку України і ту, з українок яка найкраще почувається на трав'яному покритті - що може бути підліше по відношенню до українських вболівальників? Ще з весни, з австралійських кортів, потім з Клуж-Напоки було видно, як додала Дарія в подачі та й в інших компонентах гри. З тих пір очікував, чим вона порадує на Вімблдоні, але того, що їй одразу випаде грати з Еліною, ніяк не чекав. З перемогою, Дарія! Пора заявляти про себе гучніше.
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+4
Ех, Еліна, а толку для Снігур 0 - виліт у наступному матчі, то таке, для статистики
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+4
З перемогою, Дарино! Вболіватиму за наступні!)
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
В принципі це не є сенсацією. Сенсація буде, якщо хтось з наших вийде в 1/8
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+4
Невже Дарка в похід за шоломом зібралась?!)  Ну молодець.  Може ця перемога додасть ій впевненості нарешті
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+3
Я сподіваюся всі згадають, як поносили Марту після програшу Снігур на траві, і це при тому що трава, чомусь зовсім не Мартине покриття, а от Еліна як і Даша тут брала юнацький шолом.
Як, тоді казали, тепер Снігур перша ракетка.
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+3
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Як СНІГ на голову Світолиній  Снігур
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+3
Знищила в нуль , просто втоптала в газон. Еліна виявилась абсолютно не готовою до турніру. Абсолютно.
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+2
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жереб не такий вже і сліпий
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+2
Щось Монфіс  вже не стимулює Еліну Виграла Рим і , ну да і вистачить …
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0
Дарія прислухалась до мене і таки надихнулась улюбленим покриттям) На практиці довела свої слова, молодець. Стає грозою авторитетів серед співвітчизниць. Принаймні на траві. Марта трішки піднапряглась - тепер замість зручної Еліни на шляху до другого тижня мейджору вкрай незручна Снігур) Жарт, але подивимось - а раптом? 
Шкода, не зміг подивитися гру, тож не знаю, наскільки Еліна допомогла Дарії створити сенсацію. В будь-якому випадку, Дашу вітаю, Еліні співчуваю. Сподіваюсь, це не востаннє на цьому Вімі пташка присоромила всіх скептиків, зі мною включно.
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0
Світоліна просто у відпустці зараз, відпочиває
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0
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