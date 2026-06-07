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07 июня 2026, 11:23 | Обновлено 07 июня 2026, 12:00
333
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Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17

Главные новости за 6 июня на Sport.ua

07 июня 2026, 11:23 | Обновлено 07 июня 2026, 12:00
333
0
Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 6 июня.

1A. МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Оденсе

1B. ЯРЕМЧУК: «Адаптация к новому тренеру. Нельзя построить команду за 2 матча»
Форвард сборной принял участие в пресс-конференции перед игрой с Данией

2A. Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0

2B. Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии
Гол у сине-желтой команды U-18 забил Василий Густей

3A. Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля
У победителей голы забили Кай Хаверц и Лерой Сане

3B. Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии
Сборные команды проводят последние спарринги перед стартом ЧМ-2026

3C. Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау
У хозяев поля в Лиссабоне мячи забили Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш

4A. Забил Де Брюйне. Бельгия отгрузила 5 мячей в ворота другого участника ЧМ
Красные дьяволы в игре с Тунисом показали высокую готовность к мундиалю

4B. Томарищеские матчи. Бразилия и Аргентина выиграли спарринги перед ЧМ
Состоялись товарищеские матчи накануне старта мундиаля

4C. Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ
Винченцо Итальяно попытается вернуть орлов на вершину

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем
Евгений Пасич покинул расположение харьковского клуба

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил полноценный трансфер израильского легионера
Бар Лин подписал полноценный контракт с клубом УПЛ

5D. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт голкипера львовских Карпат
Александр Кемкин продолжит карьеру в команде из Кривого Рога

6A. Женская сборная Украины 3х3 не сдержала атаку Австралии и вылетела с ЧМ
Украина остановилась на стадии четвертьфинала

6B. Без Украины. Определены полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу 3x3
Украинские баскетболистки в 1/4 финала уступили команде Австралии

7A. Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026 в женском одиночном разряде
Майя Хвалиньска из Польши не сумела переиграть Мирру Андрееву

7B. ХИТ в матче c 7 голами переиграл Атлетик Днепр и стал чемпионом Украины
Киевская команда завоевала чемпионский титул на выезде

8A. Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Украинский боксер проведет бой против Агита Кабайела

8B. Состоялась невероятная квалификация Формулы-1 в Монако
Поул завоевал пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли

9A. Персональный рекорд. Петрук прыгнул на 2.30 м и выиграл золото КЧУ
Роман показал третий лучший результат сезона в мире

9B. Шахматные сабмишны от Анастасии Гнатышин. Еврозолото едет в Украину
Итоги индивидуального чемпионата Европы среди женщин

10. ЧМ-2026. Группа E: сборная Германии, два андердога, дебютант
Конкуренцию Бундестим попытаются создать Кюрасао, Кот-д'Ивуар и Эквадор

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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