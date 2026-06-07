Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17
Главные новости за 6 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 6 июня.
1A. МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Оденсе
1B. ЯРЕМЧУК: «Адаптация к новому тренеру. Нельзя построить команду за 2 матча»
Форвард сборной принял участие в пресс-конференции перед игрой с Данией
2A. Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0
2B. Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии
Гол у сине-желтой команды U-18 забил Василий Густей
3A. Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля
У победителей голы забили Кай Хаверц и Лерой Сане
3B. Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии
Сборные команды проводят последние спарринги перед стартом ЧМ-2026
3C. Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау
У хозяев поля в Лиссабоне мячи забили Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш
4A. Забил Де Брюйне. Бельгия отгрузила 5 мячей в ворота другого участника ЧМ
Красные дьяволы в игре с Тунисом показали высокую готовность к мундиалю
4B. Томарищеские матчи. Бразилия и Аргентина выиграли спарринги перед ЧМ
Состоялись товарищеские матчи накануне старта мундиаля
4C. Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал
Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ
Винченцо Итальяно попытается вернуть орлов на вершину
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем
Евгений Пасич покинул расположение харьковского клуба
5C. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил полноценный трансфер израильского легионера
Бар Лин подписал полноценный контракт с клубом УПЛ
5D. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт голкипера львовских Карпат
Александр Кемкин продолжит карьеру в команде из Кривого Рога
6A. Женская сборная Украины 3х3 не сдержала атаку Австралии и вылетела с ЧМ
Украина остановилась на стадии четвертьфинала
6B. Без Украины. Определены полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу 3x3
Украинские баскетболистки в 1/4 финала уступили команде Австралии
7A. Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026 в женском одиночном разряде
Майя Хвалиньска из Польши не сумела переиграть Мирру Андрееву
7B. ХИТ в матче c 7 голами переиграл Атлетик Днепр и стал чемпионом Украины
Киевская команда завоевала чемпионский титул на выезде
8A. Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
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8B. Состоялась невероятная квалификация Формулы-1 в Монако
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