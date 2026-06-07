Серия спаррингов перед ЧМ, пресс-конференция Мальдеры, фиаско сборной U-17

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 6 июня.

1A. МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Оденсе

1B. ЯРЕМЧУК: «Адаптация к новому тренеру. Нельзя построить команду за 2 матча»

Форвард сборной принял участие в пресс-конференции перед игрой с Данией

2A. Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ

В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0

2B. Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии

Гол у сине-желтой команды U-18 забил Василий Густей

3A. Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля

У победителей голы забили Кай Хаверц и Лерой Сане

3B. Англия переиграла Новую Зеландию с голом Кейна. Четыре мяча от Шотландии

Сборные команды проводят последние спарринги перед стартом ЧМ-2026

3C. Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау

У хозяев поля в Лиссабоне мячи забили Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш

4A. Забил Де Брюйне. Бельгия отгрузила 5 мячей в ворота другого участника ЧМ

Красные дьяволы в игре с Тунисом показали высокую готовность к мундиалю

4B. Томарищеские матчи. Бразилия и Аргентина выиграли спарринги перед ЧМ

Состоялись товарищеские матчи накануне старта мундиаля

4C. Стартовал плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу. Сыгран первый полуфинал

Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Из Серии А в Турцию. Известный тренер возглавил Бешикташ

Винченцо Итальяно попытается вернуть орлов на вершину

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем

Евгений Пасич покинул расположение харьковского клуба

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил полноценный трансфер израильского легионера

Бар Лин подписал полноценный контракт с клубом УПЛ

5D. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт голкипера львовских Карпат

Александр Кемкин продолжит карьеру в команде из Кривого Рога

6A. Женская сборная Украины 3х3 не сдержала атаку Австралии и вылетела с ЧМ

Украина остановилась на стадии четвертьфинала

6B. Без Украины. Определены полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу 3x3

Украинские баскетболистки в 1/4 финала уступили команде Австралии

7A. Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026 в женском одиночном разряде

Майя Хвалиньска из Польши не сумела переиграть Мирру Андрееву

7B. ХИТ в матче c 7 голами переиграл Атлетик Днепр и стал чемпионом Украины

Киевская команда завоевала чемпионский титул на выезде

8A. Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника

Украинский боксер проведет бой против Агита Кабайела

8B. Состоялась невероятная квалификация Формулы-1 в Монако

Поул завоевал пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли

9A. Персональный рекорд. Петрук прыгнул на 2.30 м и выиграл золото КЧУ

Роман показал третий лучший результат сезона в мире

9B. Шахматные сабмишны от Анастасии Гнатышин. Еврозолото едет в Украину

Итоги индивидуального чемпионата Европы среди женщин

10. ЧМ-2026. Группа E: сборная Германии, два андердога, дебютант

Конкуренцию Бундестим попытаются создать Кюрасао, Кот-д'Ивуар и Эквадор