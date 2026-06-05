ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Евгением Пасичем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Металлист 1925 благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении.

Евгений Пасич присоединился к Металлисту 1925 в июле 2024-го года. За это время провел 10 официальных матчей, но так и не смог стать важным игроком для команды Младена Бартуловича.