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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 11:59 | Обновлено 05 июня 2026, 12:11
654
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем

Евгений Пасич покинул расположение харьковского клуба

05 июня 2026, 11:59 | Обновлено 05 июня 2026, 12:11
654
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 завершил сотрудничество с опытным украинцем
ФК Металлист 1925.
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Харьковский Металлист 1925 официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Евгением Пасичем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Металлист 1925 благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении.

Евгений Пасич присоединился к Металлисту 1925 в июле 2024-го года. За это время провел 10 официальных матчей, но так и не смог стать важным игроком для команды Младена Бартуловича.

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Евгений Пасич Металлист 1925 расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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