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06.06.2026 13:00 – FT 1 : 1
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06 июня 2026, 15:16 | Обновлено 06 июня 2026, 15:43
141
0

Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии

Гол у сине-желтой команды U-18 забил Василий Густей

06 июня 2026, 15:16 | Обновлено 06 июня 2026, 15:43
141
0
Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии
УАФ
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Сборная Украины U-18 провела 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

6 июня в 13:00 вничью сыграли Норвегия U-18 и Украина U-18 (1:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперники открыли счет на 15-й минуте, а гол у сине-желтой команды на 27-й минуте забил Василий Густей.

Игру принимал городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции U-18 (9 июня в 13:00).

Турнир юношеских сборных U-18

2-й тур, 6 июня 2026. Мурско-Средишче (Хорватия)

13:00. Норвегия U-18 – Украина U-18 – 1:1

Голы: Маркус Рид, 15 – Василий Густей, 27

Норвегия (старт): Фаускангер (к), Квал, Сольберг, Андресен, Рид, Воксен, Наккен, Лие, Солстад-Нойс, Хольте, Хансен. Тренер: Бьорн Йохансен

Украина: Баглай, Калюжный (к) (Залипка, 64), Максименко (Онищук, 64), Костюк (Шерстюк, 64), Кутья (Мельник, 78), Густей (Петровский, 85), Сухонос (Грищенко, 78), Глют (Балакай, 85), Джурабаев (Боднар, 64), Багрий (Зубрий, 78), Дедов (Меньшиков, 64)

Запас: Голенков, Клименко. Тренер: Дмитрий Михайленко

Арбитр: Сабина Бочил (Хорватия)

Расписание матчей

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина – 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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