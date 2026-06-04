Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии
Товарищеские матчи
Финляндия U18
04.06.2026 14:00 – FT 0 : 0
УКРАИНА U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 июня 2026, 15:53 | Обновлено 04 июня 2026, 16:11
150
0

Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии

Игра стартового тура завершилась в нулевую ничью

04 июня 2026, 15:53 | Обновлено 04 июня 2026, 16:11
150
0
Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Украины U-18 провела первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.

4 июня в 14:00 команды Финляндия U-18 и Украина U-18 сыграли вничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру принимал хорватский Прететинец, команды играли на стадионе Дунжковец.

Планировалось, что игра пройдет 3 июня, но матч был перенесен на 4 июня, так как сильный ливень испортил газон стадиона.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команд Норвегии (6 июня в 13:00) и Турции (9 июня в 13:00).

Турнир юношеских сборных U-18

4 июня. Прететинец (Хорватия). Стадион Дунжковец

04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0

Украина: Баглай, Калюжный (к) (Кутья, 58), Максименко (Костюк, 69), Шерстюк, Мельник (Густей, 46), Петровский, Зудин (Глют, 10, Зубрий, 69), Джурабаев (Меньшиков, 58), Балакай (Залипка, 46), Багрий (Боднар, 58), Дедов (Сухонос, 58).

Запас: Голенков, Клименко, Онищук, Грищенко. Тренер: Дмитрий Михайленко.

Финляндия (старт): Хассельман, Гренлунд, Сальмивури, Палмула (к), Вайнио, Тийтинен, Окунгбова, Ахо, Ньюбак, Хайкала, Онуоха. Тренер: Петер Люндберг.

Предупреждения: Максименко – Онуоха

Арбитр: Филип Хирш (Хорватия)

Расписание матчей (киевское время)

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Финляндии U-18
Матч Украина U-18 с Финляндией U-18 неожиданно перенесен. Что случилось?
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-18 Финляндия - Украина сборная Финляндии по футболу U-18
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Футбол | 04 июня 2026, 07:59 8
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова

Украинец останется в клубе

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 04 июня 2026, 03:14 16
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

В клубе будут изучать каталонский язык

Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Футбол | 04.06.2026, 15:32
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Бокс | 04.06.2026, 05:19
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Футбол | 03.06.2026, 21:14
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 39
Теннис
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 150
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 14
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 8
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
03.06.2026, 05:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем