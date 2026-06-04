Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии
Игра стартового тура завершилась в нулевую ничью
Сборная Украины U-18 провела первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.
4 июня в 14:00 команды Финляндия U-18 и Украина U-18 сыграли вничью (0:0).
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Игру принимал хорватский Прететинец, команды играли на стадионе Дунжковец.
Планировалось, что игра пройдет 3 июня, но матч был перенесен на 4 июня, так как сильный ливень испортил газон стадиона.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команд Норвегии (6 июня в 13:00) и Турции (9 июня в 13:00).
Турнир юношеских сборных U-18
4 июня. Прететинец (Хорватия). Стадион Дунжковец
04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0
Украина: Баглай, Калюжный (к) (Кутья, 58), Максименко (Костюк, 69), Шерстюк, Мельник (Густей, 46), Петровский, Зудин (Глют, 10, Зубрий, 69), Джурабаев (Меньшиков, 58), Балакай (Залипка, 46), Багрий (Боднар, 58), Дедов (Сухонос, 58).
Запас: Голенков, Клименко, Онищук, Грищенко. Тренер: Дмитрий Михайленко.
Финляндия (старт): Хассельман, Гренлунд, Сальмивури, Палмула (к), Вайнио, Тийтинен, Окунгбова, Ахо, Ньюбак, Хайкала, Онуоха. Тренер: Петер Люндберг.
Предупреждения: Максименко – Онуоха
Арбитр: Филип Хирш (Хорватия)
Расписание матчей (киевское время)
- 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
- 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
- 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
- 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
- 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
- 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
- 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)
Видеозапись матча
Инфографика
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