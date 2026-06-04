Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Финляндии U-18

Сборная Украины U-18 проводит первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.

4 июня в 14:00 играют команды Финляндия U-18 и Украина U-18.

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Игру принимает хорватский Прететинец, команды играют на стадионе Дунжковец.

Планировалось, что игра пройдет 3 июня, но матч был перенесен на 4 июня, так как сильный ливень испортил газон стадиона.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команд Норвегии (6 июня в 13:00) и Турции (9 июня в 13:00).

Стартовый состав сборной Украины U-18 на игру против Финляндии U-18