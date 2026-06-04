Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 14:00 матч 1-го тура турнира в Хорватии
Сборная Украины U-18 проводит первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.
4 июня в 14:00 играют команды Финляндия U-18 и Украина U-18.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игру принимает хорватский Прететинец, команды играют на стадионе Дунжковец.
Планировалось, что игра пройдет 3 июня, но матч был перенесен на 4 июня, так как сильный ливень испортил газон стадиона.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команд Норвегии (6 июня в 13:00) и Турции (9 июня в 13:00).
Турнир юношеских сборных U-18
Хорватия, 3–9 июня 2026
Расписание матчей (киевское время)
- 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
- 04.06. 12:00. Хорватия – Турция (Чаковец, городской стадион)
- 04.06. 14:00. Финляндия – Украина (Прететинец, стадион Дунжковец)
- 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
- 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
- 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
- 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)
Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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