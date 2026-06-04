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04 июня 2026, 00:23 | Обновлено 04 июня 2026, 00:40
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Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 14:00 матч 1-го тура турнира в Хорватии

04 июня 2026, 00:23 | Обновлено 04 июня 2026, 00:40
40
0
Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Сборная Украины U-18 проводит первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.

4 июня в 14:00 играют команды Финляндия U-18 и Украина U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру принимает хорватский Прететинец, команды играют на стадионе Дунжковец.

Планировалось, что игра пройдет 3 июня, но матч был перенесен на 4 июня, так как сильный ливень испортил газон стадиона.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команд Норвегии (6 июня в 13:00) и Турции (9 июня в 13:00).

Турнир юношеских сборных U-18

Хорватия, 3–9 июня 2026

Расписание матчей (киевское время)

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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