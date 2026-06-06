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06 июня 2026, 10:23 | Обновлено 06 июня 2026, 10:28
57
0

Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июня в 13:00 матч 2-го тура соревнований в Хорватии

06 июня 2026, 10:23 | Обновлено 06 июня 2026, 10:28
57
0
Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Сборная Украины U-18 проводит 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

6 июня в 13:00 играют команды Норвегия U-18 и Украина U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру принимает городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции (9 июня в 13:00).

Турнир юношеских сборных U-18

Хорватия, 3–9 июня 2026

Расписание матчей (киевское время)

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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