Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июня в 13:00 матч 2-го тура соревнований в Хорватии
Сборная Украины U-18 проводит 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.
6 июня в 13:00 играют команды Норвегия U-18 и Украина U-18.
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Игру принимает городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.
Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции (9 июня в 13:00).
Турнир юношеских сборных U-18
Хорватия, 3–9 июня 2026
Расписание матчей (киевское время)
- 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
- 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
- 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
- 06.06. 13:00. Норвегия – Украина (Мурско-Средишче, городской стадион)
- 06.06. 18:30. Финляндия – Турция (Коториба, стадион Спортпарк)
- 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
- 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)
Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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