Назван стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18
6 июня в 13:00 пройдет товарищеский матч юношеских команд в Хорватии
Сборная Украины U-18 проводит 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.
6 июня в 13:00 играют команды Норвегия U-18 и Украина U-18.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игру принимает городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.
Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции (9 июня в 13:00).
Стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бетис» интересуется украинцем
Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге