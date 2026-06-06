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06 июня 2026, 12:47 | Обновлено 06 июня 2026, 12:59
15
0

Назван стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18

6 июня в 13:00 пройдет товарищеский матч юношеских команд в Хорватии

06 июня 2026, 12:47 | Обновлено 06 июня 2026, 12:59
15
0
Назван стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18
УАФ
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Сборная Украины U-18 проводит 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

6 июня в 13:00 играют команды Норвегия U-18 и Украина U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру принимает городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции (9 июня в 13:00).

Стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-18 сборная Норвегии по футболу U-18 Норвегия - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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