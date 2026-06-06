Назван стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18

Сборная Украины U-18 проводит 2-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

6 июня в 13:00 играют команды Норвегия U-18 и Украина U-18.

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Игру принимает городской стадион в хорватском Мурско-Средишче.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире в Хорватии также сыграет против команды Турции (9 июня в 13:00).

Стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18