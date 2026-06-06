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Международные товарищеские матчи
США
06.06.2026 21:30 – FT 1 : 2
Германия
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06 июня 2026, 23:34 | Обновлено 06 июня 2026, 23:42
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Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля

У победителей голы забили Кай Хаверц и Лерой Сане

06 июня 2026, 23:34 | Обновлено 06 июня 2026, 23:42
122
0
Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 6 июня сборная Германии одержала победу над США (2:1).

Товарищеский матч команд, готовящихся к чемпионату мира 2026, прошел в Чикаго.

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Уже на 2-й минуте немцы вышли вперед после ассиста Йозуа Киммиха и удара Кая Хаверца. Хозяева ответили в конце первого тайма, на 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет.

После перерыва Германия снова вышла вперед, на 57-й минуте Лерой Сане замкнул передачу Кая Хаверца и установил окончательный счет (2:1).

Сборная Германии на ЧМ-2026 сыграет в группе E против команд Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао, а сборная США на домашнем ЧМ сыграет в группе D против Парагвая, Турции и Австралии.

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Чикаго (США). Стадион Солджер Филд

США – Германия – 1:2

Голы: Энтони Робинсон, 37 – Кай Хаверц, 2, Лерой Сане, 57

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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