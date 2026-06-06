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06.06.2026 20:00 - : -
Каймановы острова
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Чемпионат мира
06 июня 2026, 16:00 |
76
0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 6 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

06 июня 2026, 16:00 |
76
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 6 июня. Смотреть онлайн LIVE
FIFA World Cup
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Вечером 6 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 6 июня 2026

  • 16:00. Бельгия – Тунис
  • 16:00. Литва – Латвия
  • 17:00. Армения – Казахстан
  • 18:00. Эстония – Фарерские острова
  • 20:00. Гибралтар – Каймановы острова
  • 20:45. Португалия – Чили
  • 20:45. Румыния – Уэльс
  • 21:00. Албания – Люксембург
  • 21:30. США – Германия
  • 22:00. Швейцария – Австралия
  • 23:00. Англия – Новая Зеландия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

16:00. Бельгия – Тунис

16:00. Литва – Латвия

17:00. Армения – Казахстан

18:00. Эстония – Фарерские острова

20:00. Гибралтар – Каймановы острова

20:45. Португалия – Чили

20:45. Румыния – Уэльс

21:00. Албания – Люксембург

21:30. США – Германия

22:00. Швейцария – Австралия

23:00. Англия – Новая Зеландия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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