Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 6 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
Вечером 6 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 6 июня 2026
- 16:00. Бельгия – Тунис
- 16:00. Литва – Латвия
- 17:00. Армения – Казахстан
- 18:00. Эстония – Фарерские острова
- 20:00. Гибралтар – Каймановы острова
- 20:45. Португалия – Чили
- 20:45. Румыния – Уэльс
- 21:00. Албания – Люксембург
- 21:30. США – Германия
- 22:00. Швейцария – Австралия
- 23:00. Англия – Новая Зеландия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
16:00. Бельгия – Тунис
16:00. Литва – Латвия
17:00. Армения – Казахстан
18:00. Эстония – Фарерские острова
20:00. Гибралтар – Каймановы острова
20:45. Португалия – Чили
20:45. Румыния – Уэльс
21:00. Албания – Люксембург
21:30. США – Германия
22:00. Швейцария – Австралия
23:00. Англия – Новая Зеландия
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