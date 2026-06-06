Товарищеские матчи. Швейцария и Босния завершили свои спарринги вничью
Вечером 6 июня состоялись спарринги национальных команд
Вечером 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
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Швейцария сыграла вничью с Австралией (1:1), а Босния не сумела обыграть Панаму (1:1).
🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026
Панама – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Джовани Рамос, 45+4 – Никола Катич, 23
Швейцария – Австралия – 1:1
Голы: Дан Ндойе, 14 – Тете Енги, 56
Албания – Люксембург – 0:1
Гол: Данел Синани, 8
Гибралтар – Каймановы острова – 4:1
Голы: Скенлон, 12, Борж, 49, Боларино, 57, Де Барр, 59 – Рива, 1
События матча
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