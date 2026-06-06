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Международные товарищеские матчи
Панама
06.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
06 июня 2026, 23:59 | Обновлено 07 июня 2026, 01:04
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Товарищеские матчи. Швейцария и Босния завершили свои спарринги вничью

Вечером 6 июня состоялись спарринги национальных команд

06 июня 2026, 23:59 | Обновлено 07 июня 2026, 01:04
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Товарищеские матчи. Швейцария и Босния завершили свои спарринги вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швейцария сыграла вничью с Австралией (1:1), а Босния не сумела обыграть Панаму (1:1).

🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026

Панама – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Джовани Рамос, 45+4 – Никола Катич, 23

Швейцария – Австралия – 1:1

Голы: Дан Ндойе, 14 – Тете Енги, 56

Албания – Люксембург – 0:1

Гол: Данел Синани, 8

Гибралтар – Каймановы острова – 4:1

Голы: Скенлон, 12, Борж, 49, Боларино, 57, Де Барр, 59 – Рива, 1

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Jiovany Ramos (Панама).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Катич (Босния и Герцеговина), асcист Амар Дедич.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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