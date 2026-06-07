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США
06.06.2026 21:30 – FT 1 : 2
Германия
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07 июня 2026, 00:23 | Обновлено 07 июня 2026, 00:26
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0

США – Германия – 1:2. Как забили Хаверц и Сане. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Чикаго

07 июня 2026, 00:23 | Обновлено 07 июня 2026, 00:26
76
0
США – Германия – 1:2. Как забили Хаверц и Сане. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 6 июня сборная Германии переиграла команду США (2:1).

Товарищеский матч команд, готовящихся к чемпионату мира 2026, прошел в Чикаго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 2-й минуте немцы вышли вперед после ассиста Йозуа Киммиха и удара Кая Хаверца.

Хозяева ответили в конце первого тайма, на 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет.

На 57-й минуте Лерой Сане замкнул передачу Кая Хаверца и установил окончательный счет (2:1).

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Чикаго (США). Стадион Солджер Филд

США – Германия – 1:2

Голы: Энтони Робинсон, 37 – Кай Хаверц, 2, Лерой Сане, 57

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия), асcист Каи Хавертц.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Робинсон (США).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия), асcист Йосуа Киммих.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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