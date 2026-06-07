США – Германия – 1:2. Как забили Хаверц и Сане. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Чикаго
Вечером 6 июня сборная Германии переиграла команду США (2:1).
Товарищеский матч команд, готовящихся к чемпионату мира 2026, прошел в Чикаго.
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Уже на 2-й минуте немцы вышли вперед после ассиста Йозуа Киммиха и удара Кая Хаверца.
Хозяева ответили в конце первого тайма, на 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет.
На 57-й минуте Лерой Сане замкнул передачу Кая Хаверца и установил окончательный счет (2:1).
Товарищеский матч. 6 июня 2026
Чикаго (США). Стадион Солджер Филд
США – Германия – 1:2
Голы: Энтони Робинсон, 37 – Кай Хаверц, 2, Лерой Сане, 57
Видео голов и обзор матча
События матча
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