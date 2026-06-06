Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау
У хозяев поля в Лиссабоне мячи забили Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш
Вечером 6 июня Португалия одержала победу над Чили (2:1) в товарищеском матче.
Спарринг команд из топ-5 мирового рейтинга прошел в Лиссабоне.
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Знаменитый нападающий Криштиану Роналду отыграл первый тайм без результативных действий, а в перерыве был заменен.
Перед перерывом за драку были удалены Рафаэл Леау у португальцев (он нанес удар в боксерском стиле) и Иван Роман у соперников.
Первый тайм завершился без голов, но после перерыва хозяева захватили инициативу.
Счет был открыт на 58-й минуте: Гонсалу Гедеш замкнул передачу от Рубена Невеша. Удвоил преимущество Португалии на 75-й минуте Бруну Фернандеш после ассиста Франсишку Консейсау.
Сборная Чили сократила отставание в компенсированное время – на 90+2-й минуте забил Лукас Сепеда после передачи Виктора Мендеса.
Товарищеский матч. 6 июня 2026
Лиссабон-Оэйраш (Португалия). Эштадиу Насионал ду Жамор
Португалия – Чили – 2:1
Голы: Гонсалу Гедеш, 58, Бруну Фернандеш, 75 – Сепеда, 90+2
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