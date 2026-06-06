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Международные товарищеские матчи
Португалия
06.06.2026 20:45 – FT 2 : 1
Чили
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06 июня 2026, 23:07 | Обновлено 06 июня 2026, 23:45
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Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау

У хозяев поля в Лиссабоне мячи забили Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш

06 июня 2026, 23:07 | Обновлено 06 июня 2026, 23:45
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Роналду без голов. Португалия переиграла Чили: эпичное удаление Леау
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 6 июня Португалия одержала победу над Чили (2:1) в товарищеском матче.

Спарринг команд из топ-5 мирового рейтинга прошел в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый нападающий Криштиану Роналду отыграл первый тайм без результативных действий, а в перерыве был заменен.

Перед перерывом за драку были удалены Рафаэл Леау у португальцев (он нанес удар в боксерском стиле) и Иван Роман у соперников.

Первый тайм завершился без голов, но после перерыва хозяева захватили инициативу.

Счет был открыт на 58-й минуте: Гонсалу Гедеш замкнул передачу от Рубена Невеша. Удвоил преимущество Португалии на 75-й минуте Бруну Фернандеш после ассиста Франсишку Консейсау.

Сборная Чили сократила отставание в компенсированное время – на 90+2-й минуте забил Лукас Сепеда после передачи Виктора Мендеса.

Товарищеский матч. 6 июня 2026

Лиссабон-Оэйраш (Португалия). Эштадиу Насионал ду Жамор

Португалия – Чили – 2:1

Голы: Гонсалу Гедеш, 58, Бруну Фернандеш, 75 – Сепеда, 90+2

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Cepeda (Чили), асcист Victor Mendez.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия), асcист Шику Консейсау.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Португалия), асcист Рубен Невеш.
45’
Ivan Roman (Чили) получает красную карточку.
45’
Рафаэл Леау (Португалия) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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