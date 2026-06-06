Пост-эра Луческу. Румыния переиграла Уэльс в товарищеском матче

Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Румынии одержала победу над командой Уэльса (2:1)

Товарищеский матч состоялся в Бухаресте, столице Румынии. Обе сборные не попали на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После безголевого первого тайма хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря точному удару Флоринеля Комана после передачи Дариуса Олару.

Уэльс ответил в середине второго тайма: Дэвид Брукс сравнял счет на 63-й минуте после комбинации с участием Дэниела Джеймса.

Развязка матча наступила в концовке встречи: на 80-й минуте Адриан Рус реализовал передачу Давида Мартина и принес Румынии победу (2:1).

Главный тренер Георге Хаджи одержал первую победу на тренерском мостике сборной Румынии.

До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо, который 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч

6 июня 2026. Бухарест (Румыния). Стадион Стяуа

Румыния – Уэльс – 2:1

Голы: Коман, 52, Рус, 80 – Брукс, 63

Гибралтар – Каймановы острова – 4:1

Фотогалерея