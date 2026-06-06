Пост-эра Луческу. Румыния переиграла Уэльс в товарищеском матче
Георге Хаджи одержал первую победу в статусе наставника румынской сборной
Сборная Румынии одержала победу над командой Уэльса (2:1)
Товарищеский матч состоялся в Бухаресте, столице Румынии. Обе сборные не попали на ЧМ-2026.
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После безголевого первого тайма хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря точному удару Флоринеля Комана после передачи Дариуса Олару.
Уэльс ответил в середине второго тайма: Дэвид Брукс сравнял счет на 63-й минуте после комбинации с участием Дэниела Джеймса.
Развязка матча наступила в концовке встречи: на 80-й минуте Адриан Рус реализовал передачу Давида Мартина и принес Румынии победу (2:1).
Главный тренер Георге Хаджи одержал первую победу на тренерском мостике сборной Румынии.
До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо, который 7 апреля умер из-за болезни.
Товарищеский матч
6 июня 2026. Бухарест (Румыния). Стадион Стяуа
Румыния – Уэльс – 2:1
Голы: Коман, 52, Рус, 80 – Брукс, 63
Гибралтар – Каймановы острова – 4:1
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