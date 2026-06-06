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Гибралтар
06.06.2026 20:00 – FT 4 : 1
Каймановы острова
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06 июня 2026, 23:01 | Обновлено 06 июня 2026, 23:47
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Пост-эра Луческу. Румыния переиграла Уэльс в товарищеском матче

Георге Хаджи одержал первую победу в статусе наставника румынской сборной

06 июня 2026, 23:01 | Обновлено 06 июня 2026, 23:47
107
0
Пост-эра Луческу. Румыния переиграла Уэльс в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Румынии одержала победу над командой Уэльса (2:1)

Товарищеский матч состоялся в Бухаресте, столице Румынии. Обе сборные не попали на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После безголевого первого тайма хозяева вышли вперед на 52-й минуте благодаря точному удару Флоринеля Комана после передачи Дариуса Олару.

Уэльс ответил в середине второго тайма: Дэвид Брукс сравнял счет на 63-й минуте после комбинации с участием Дэниела Джеймса.

Развязка матча наступила в концовке встречи: на 80-й минуте Адриан Рус реализовал передачу Давида Мартина и принес Румынии победу (2:1).

Главный тренер Георге Хаджи одержал первую победу на тренерском мостике сборной Румынии.

До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо, который 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч

6 июня 2026. Бухарест (Румыния). Стадион Стяуа

Румыния – Уэльс – 2:1

Голы: Коман, 52, Рус, 80 – Брукс, 63

Гибралтар – Каймановы острова – 4:1

Фотогалерея

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Ти-Джей Де Барр (Гибралтар), асcист Dylan Borge.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиан Валарино (Гибралтар), асcист Dylan Borge.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Dylan Borge (Гибралтар), асcист Николас Посо.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Скэнлон (Гибралтар), асcист Ти-Джей Де Барр.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Christopher Reeves (Каймановы острова), асcист Trey Ebanks.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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