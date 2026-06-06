Наследие Петракова. Армения разошлась миром с Казахстаном
Состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира
Вечером 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Армении разошлась миром с командой Казахстана (1:1).
Команду Армении ранее возглавлял украинский тренер Александр Петраков.
🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026
Армения – Казахстан – 1:1
Голы: Эдуард Сперцян, 53 – Максим Самородов, 50
Другие результаты игрового дня:
- Вануату – Фиджи – 2:1
- Мьянма – Гуам – 6:1
- Кыргызстан – Палестина – 0:0
- Эфиопия – Малави – 1:0 (Гол: Фицуми, 1)
Инфографика
🇰🇿 Maksim Samorodov scored a stunning goal for Kazakhstan in a 1-1 draw against 🇦🇲Armenia.— EF (@EURASIAFOOTBALL) June 6, 2026
The Aktobe forward keeps moving closer to bigger clubs — with Russian Premier League sides already looking like a realistic next step.
But many in Kazakhstan would still prefer to see him… pic.twitter.com/uJhPH8Sf2W
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В квалификации сине-желтые проиграли матч в Лиге B, ведя в счете 2:0
Форвард крайне доволен работой с новым тренером сборной Украины