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06 июня 2026, 19:39 | Обновлено 06 июня 2026, 20:17
242
0

Наследие Петракова. Армения разошлась миром с Казахстаном

Состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира

06 июня 2026, 19:39 | Обновлено 06 июня 2026, 20:17
242
0
Наследие Петракова. Армения разошлась миром с Казахстаном
FFA
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Вечером 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Армении разошлась миром с командой Казахстана (1:1).

Команду Армении ранее возглавлял украинский тренер Александр Петраков.

🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026

Армения – Казахстан – 1:1

Голы: Эдуард Сперцян, 53 – Максим Самородов, 50

Другие результаты игрового дня:

  • Вануату – Фиджи – 2:1
  • Мьянма – Гуам – 6:1
  • Кыргызстан – Палестина – 0:0
  • Эфиопия – Малави – 1:0 (Гол: Фицуми, 1)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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