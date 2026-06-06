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06.06.2026 16:00 – FT 5 : 0
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06 июня 2026, 17:57 | Обновлено 06 июня 2026, 18:09
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Забил Де Брюйне. Бельгия отгрузила 5 мячей в ворота другого участника ЧМ

Красные дьяволы в игре с Тунисом показали высокую готовность к мундиалю

06 июня 2026, 17:57 | Обновлено 06 июня 2026, 18:09
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Забил Де Брюйне. Бельгия отгрузила 5 мячей в ворота другого участника ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии в спарринге перед ЧМ-2026 одержала уверенную победу над командой Туниса (5:0).

Товарищеский матч прошел в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет был открыт на 28-й минуте, Жереми Доку отдал передачу, а Леандро Троссард вывел хозяев вперед (1:0).

Во втором тайме бельгийцы полностью контролировали игру и довели преимущество до разгромного. На 53-й минуте Шарль Де Кетеларе удвоил перевес после передачи Юри Тилеманса, а на 65-й минуте Кевин Де Брюйне сделал 3:0, воспользовавшись ассистом Жереми Доку.

На 85-й минуте Доди Лукебакио с передачи Ромелу Лукаку довел счет до 4:0, а точку в матче поставил Николас Раскин на 87-й минуте (5:0).

Матч проходил под контролем бельгийской команды, которая имела значительное преимущество по владению мячом (66%) и ударам (27 против 7).

Сборная Бельгии на ЧМ-2026 сыграет в группе G против команд Египта, Ирана и Новой Зеландии. Сборная Туниса выступит в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Японии.

Товарищеский матч

6 июня 2026. Брюссель (Бельгия)

Бельгия – Тунис – 5:0

Голы: Троссард, 28, Де Кетеларе, 53, Де Брюйне, 65, Лукебакио, 85, Раскин, 87

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу видео голов и обзор сборная Туниса по футболу Шарль де Кетеларе Юри Тилеманс Кевин Де Брюйне Доди Лукебакио Ромелу Лукаку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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