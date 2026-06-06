Товарищеские матчи. Разгромные победы Парагвая и Саудовской Аравии
Команды проводят спарринги накануне старта чемпионата мира 2026
В ночь с 5 на 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Разгромные победы одержали Парагвай (над Никарагуа 4:0) и Саудовская Аравия (над Пуэрто-Рико 3:0).
Вничью сыграли Канада и Ирландия (1:1), команда Перу взяла верх над Гаити (2:1).
🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026
Парагвай – Никарагуа – 4:0
Голы: Каку, 17 (пен), Альмирон, 42, Галарса, 62, Майдана, 67.
Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия – 0:3
Голи: Мандаш, 45+1, Аль-Хамдан, 50, Аль-Давсари, 88.
Канада – Ирландия – 1:1
Голы: О'Брайен, 23 (автогол) – Огбене, 60.
Гаити – Перу – 1:2
Голи: Исидор, 16 – Гарсес, 81, Велес, 84.
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