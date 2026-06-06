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Пуэрто-Рико
06.06.2026 02:00 – FT 0 : 3
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
06 июня 2026, 09:17 | Обновлено 06 июня 2026, 09:28
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Товарищеские матчи. Разгромные победы Парагвая и Саудовской Аравии

Команды проводят спарринги накануне старта чемпионата мира 2026

06 июня 2026, 09:17 | Обновлено 06 июня 2026, 09:28
82
0
Товарищеские матчи. Разгромные победы Парагвая и Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 5 на 6 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Разгромные победы одержали Парагвай (над Никарагуа 4:0) и Саудовская Аравия (над Пуэрто-Рико 3:0).

Вничью сыграли Канада и Ирландия (1:1), команда Перу взяла верх над Гаити (2:1).

🏆 Товарищеские матчи. 6 июня 2026

Парагвай – Никарагуа – 4:0

Голы: Каку, 17 (пен), Альмирон, 42, Галарса, 62, Майдана, 67.

Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия – 0:3

Голи: Мандаш, 45+1, Аль-Хамдан, 50, Аль-Давсари, 88.

Канада – Ирландия – 1:1

Голы: О'Брайен, 23 (автогол) – Огбене, 60.

Гаити – Перу – 1:2

Голи: Исидор, 16 – Гарсес, 81, Велес, 84.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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