Товарищеские матчи. Защитник Карпат забил гол, его сборная сыграла вничью
Молдова в Кишиневе разошлась миром с Болгарией
5 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
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Молдова в Кишиневе разошлась миром с Болгарией (2:2), у хозяев поля гол забил защитник Карпат Владислав Бабогло.
Ниже приведены результаты игрового дня.
🏆 Товарищеские матчи. 5 июня 2026
Молдова – Болгария – 2:2
Голы: Виктор Богачук, 60, Владислав Бабогло, 85 – Георги Русев, 23, Марин Петков, 76
Сан-Марино – Бангладеш – 1:2
Голы: Николас Джакопетти, 31 – Тони Барман, 19, 86
Венгрия – Финляндия – 2:1
Голы: Барнабаш Варга, 26, 43 – Тони Миеттинен, 72
Азербайджан – Мальта – 0:2
Гол: Джозеф Мбонг, 65, Александер Сатариано, 86
Бенин – Нигер – 1:1
Гол: Амиро Амаду, 37 – гол, 90
ЦАР – Того – 1:1
Голы: Годюэн Койялипу, 26 – Кевин Денке, 60
Ангола – Мавритания – 1:1
Голы: Келиано, 85 – Тиам, 90+2
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