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05 июня 2026, 22:59 | Обновлено 05 июня 2026, 23:57
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Товарищеские матчи. Защитник Карпат забил гол, его сборная сыграла вничью

Молдова в Кишиневе разошлась миром с Болгарией

05 июня 2026, 22:59 | Обновлено 05 июня 2026, 23:57
364
0
Товарищеские матчи. Защитник Карпат забил гол, его сборная сыграла вничью
Getty Images/Global Images Ukraine, Владислав Бабогло
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5 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молдова в Кишиневе разошлась миром с Болгарией (2:2), у хозяев поля гол забил защитник Карпат Владислав Бабогло.

Ниже приведены результаты игрового дня.

🏆 Товарищеские матчи. 5 июня 2026

Молдова – Болгария – 2:2

Голы: Виктор Богачук, 60, Владислав Бабогло, 85 – Георги Русев, 23, Марин Петков, 76

Сан-Марино – Бангладеш – 1:2

Голы: Николас Джакопетти, 31 – Тони Барман, 19, 86

Венгрия – Финляндия – 2:1

Голы: Барнабаш Варга, 26, 43 – Тони Миеттинен, 72

Азербайджан – Мальта – 0:2

Гол: Джозеф Мбонг, 65, Александер Сатариано, 86

Бенин – Нигер – 1:1

Гол: Амиро Амаду, 37 – гол, 90

ЦАР – Того – 1:1

Голы: Годюэн Койялипу, 26 – Кевин Денке, 60

Ангола – Мавритания – 1:1

Голы: Келиано, 85 – Тиам, 90+2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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